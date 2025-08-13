Tập trung đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị bảo vệ chủ quyền biển đảo

TPO - Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ động tham mưu, chỉ đạo bảo đảm kịp thời cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng yếu.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu đoàn công tác của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh Đại hội.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của hai Tổng cục đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Từ khi sáp nhập và tổ chức lại, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục HC-KT đã tập trung lãnh đạo, phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Tổng cục HC-KT xác định các đột phá về tham mưu hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Tổng cục tinh, gọn, mạnh.

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng cục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự trong Tổng cục.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Vũ Hải Sản cho biết, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Tổng cục HC-KT phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, Tổng cục HC-KT tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác HC-KT Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng cục phải tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án về công tác HC-KT, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, phát biểu tại Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Tổng cục cần chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kịp thời HC-KT cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng yếu và bảo đảm đồng bộ cho xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.

Tổng cục HC-KT tập trung xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần, kỹ thuật phù hợp với Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Vũ Hải Sải cũng giao nhiệm vụ Tổng cục KC-KT chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ HC-K1 (thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống...), kịp thời tham mưu đề xuất, chỉ đạo bảo đảm HC-KT thường xuyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Chỉ lệnh công tác HC-KT năm; giữ ổn định đời sống, sinh hoạt bộ đội.

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý Tổng cục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm, động cơ, thái độ, trách nhiệm làm việc đúng đắn; chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo hai Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.