Người lính

Google News

Bộ Tư lệnh Hải quân sát hạch năng lực 22 cán bộ chủ chốt

Nguyễn Minh
TPO - Nhằm đánh giá toàn diện tư duy nhìn nhận vấn đề, tư duy tham mưu đề xuất của các Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy Vùng, Giám đốc, Chính ủy Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức đợt kiểm tra năng lực đối với 22 cán bộ chủ chốt của các đơn vị trên.

Trong hai ngày 20 và 21/12, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức kiểm tra 22 cán bộ là Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy Vùng, Giám đốc, Chính ủy Học viện Hải quân năm 2025 bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính và viết bài tự luận.

qchq-2.jpg
Tư lệnh Hải quân Trần Thanh Nghiêm kiểm tra phần thi tự luận môn chính trị.

Dưới sự chủ trì của Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, tham dự kiểm tra có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Nội dung kiểm tra gồm các mặt công tác: tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, tài chính, kế hoạch đầu tư, đấu thầu, trong đó trọng tâm là các vấn đề thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cương vị cán bộ.

Đợt kiểm tra còn chú trọng phần xử lý tình huống thực tiễn, yêu cầu các cán bộ vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm công tác để giải quyết những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, nhất là trong tổ chức huấn luyện, quản lý vùng biển, đảo được phân công, xây dựng mối đoàn kết nội bộ và giữ vững kỷ luật Quân đội.

qchq-1.jpg
Tham mưu trưởng Hải quân Nguyễn Văn Bách kiểm tra phần thi trắc nghiệm môn công tác tham mưu.

Theo Quân chủng Hải quân, tại hội nghị quán triệt kiểm tra, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện tư duy nhìn nhận vấn đề, tư duy tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xử lý thắng lợi các tình huống đặt ra của các Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy Vùng, Giám đốc, Chính ủy Học viện Hải quân.

Đợt kiểm tra cũng là dịp để đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì; qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy trong toàn Quân chủng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm lưu ý, các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Minh
