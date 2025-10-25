Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các Vùng Hải quân

TPO - Biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của các Vùng Hải quân trong 50 năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày truyền thống của Vùng 1, Vùng 3, Vùng 4 và Vùng 5 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại 4 đơn vị trên.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Vùng 1 Hải quân đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, hiệp đồng, anh dũng, mưu trí, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Cùng với đó, Vùng 1 Hải quân đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh vùng biển phía Bắc và giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, đối ngoại quốc phòng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Vùng 1 Hải quân.

50 năm qua, các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Vùng 3 Hải quân đã đoàn kết, hiệp đồng, anh dũng, mưu trí, lập nhiều chiến công xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Vùng 3 Hải quân cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc trên biển, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

﻿ Các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Vùng 3 Hải quân.

Đối với Vùng 4 Hải quân, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, 50 năm qua, toàn đơn vị đã đoàn kết, hiệp đồng, anh dũng, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc trên biển.

Vùng 4 đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, các hoạt động kinh tế biển, nhất là khu vực Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; đồng thời giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, đối ngoại quốc phòng, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

﻿ Các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Vùng 4 Hải quân.

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong 50 năm qua, Vùng 5 Hải quân đã đoàn kết, hiệp đồng, anh dũng, chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, đánh bại các cuộc tiến công xâm lược của tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sari và làm nghĩa vụ quốc tế.

Vùng 5 đã phối hợp cùng các lực lượng trong thế trận quốc phòng toàn dân trên biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, các hoạt động kinh tế biển và giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Vùng 5 Hải quân.

Khẳng định những kết quả trên đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong rằng, bước vào kỷ nguyên mới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý các Vùng Hải quân trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.