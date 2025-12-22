Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp thông báo đóng tàu sân bay năng lượng hạt nhân mới

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Pháp xác nhận kế hoạch đóng một tàu sân bay mới, lớn hơn và hiện đại hơn để thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle, đồng thời tăng cường sức mạnh hải quân của Pháp.

Phát biểu trước binh sĩ đóng quân tại căn cứ quân sự ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm Chủ nhật (21/12), Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp sẽ đóng một tàu sân bay mới với sức chứa 30 máy bay chiến đấu và 2.000 thủy thủ.

Tổng thống Macron cho biết dự án này sẽ mang lại lợi ích cho hàng trăm nhà thầu Pháp, hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

charles-de-gaulle-oquocphongphap-1024-ymjc.jpg
Tàu sân bay Charles de Gaulle.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, tàu sân bay mới sẽ có khả năng triển khai vũ trang hạng nặng, tầm xa một cách nhanh chóng, liên tục và trong thời gian dài.

Theo Reuters, chương trình này được gọi là "Porte-Avions Nouvelle Generation" (PANG), dự kiến ​​có chi phí khoảng 10,25 tỷ euro (12 tỷ USD).

Chính phủ Pháp cho biết tàu sân bay mới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2038, khi tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến ​​ngừng hoạt động. Công việc chế tạo các bộ phận động cơ đẩy hạt nhân đã bắt đầu từ năm ngoái và đơn đặt hàng cuối cùng phải được thực hiện theo ngân sách năm 2025.

PANG sẽ là chiếc tàu sân bay lớn nhất từng được chế tạo ở châu Âu, đóng vai trò trung tâm trong khả năng răn đe hạt nhân của Pháp và nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường quyền tự chủ quốc phòng.

Con tàu mới dự kiến có tải trọng khoảng 78.000 tấn và chiều dài 310 mét, so với 42.000 tấn và 261 mét của tàu Charles de Gaulle. Giống như phiên bản tiền nhiệm, tàu sân bay mới của Pháp sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị máy bay chiến đấu Rafale M của Pháp.

Quỳnh Như
Reuters, AP
#tàu sân bay #Pháp #năng lượng hạt nhân #quân sự #hải quân #PANG

