Kiểm tra xe, pháo quân sự trước giờ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình

TPO - Chiều 21/8, trước giờ diễn ra cuộc tổng hợp luyện quan trọng vào tối cùng ngày tại Quảng trường Ba Đình, Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật đối với khối xe, pháo quân sự.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục HC-KT, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng.

Theo Tổng cục HC-KT, tất cả phương tiện kỹ thuật tham gia nhiệm vụ đều được bảo đảm hệ số kỹ thuật an toàn, sẵn sàng cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả về hình thức, tính năng chiến thuật và độ tin cậy.

Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật đối với khối xe, pháo quân sự phục vụ nhiệm vụ A80, tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, chiều 21/8.

Theo kế hoạch, khối xe, pháo quân sự tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây (nhiệm vụ A80) gồm nhiều chủng loại, trong đó có cả những phương tiện mới được trang bị, hiện đại hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác bảo đảm kỹ thuật.

Đặc biệt, công tác sơn xe, bảo đảm màu sắc, hình thức phương tiện được quan tâm đúng mức, vừa đáp ứng yêu cầu nghi lễ, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thể hiện sức mạnh và tính chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đội hình diễu binh, diễu hành.

Cùng với đó, Tổng cục HC-KT cũng chú trọng triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hệ thống phanh, lái, đèn tín hiệu, thiết bị liên lạc...; đồng thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật khi cơ động.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát công tác bảo dưỡng, bảo quản phương tiện; kiểm tra tình trạng kỹ thuật, màu sơn, trang bị đi kèm, cũng như khả năng cơ động, đồng bộ của xe, pháo.

Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật đối với khối xe, pháo quân sự và động viên quân nhân của kíp xe thiết giáp thực hiện nhiệm vụ A80.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị cho thấy, đến nay toàn bộ phương tiện, khí tài kỹ thuật đã được rà soát, bảo dưỡng theo đúng quy trình; nhiều hạng mục được sửa chữa, thay mới, sơn phủ lại để bảo đảm đồng bộ về hình thức, tính thẩm mỹ và độ bền trong điều kiện hoạt động cường độ cao.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ, Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ A80 là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước, được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện, khí tài hiện đại.

Do đó, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, đặc biệt là đối với khối xe, pháo quân sự, phải được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, thiếu sót.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật dàn xe, pháo quân sự tại Trường đua F1 (Hà Nội), chiều 21/8.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm mọi phương tiện, khí tài kỹ thuật tham gia diễu binh, diễu hành hoạt động an toàn, hiệu quả.