Xe tăng, thiết giáp 'hành quân' về Hà Nội trong đêm để chuẩn bị diễu binh

TPO - Từ 21h5 phút ngày 18/8, nhiều khối xe pháo quân sự đã lần lượt cơ động di chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 về tập kết tại hai địa điểm ở Hà Nội, sẵn sàng tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình và tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Các lực lượng xe pháo sắp xếp xong đội hình, hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4) và bắt đầu cơ động lúc 21h5 phút. Lực lượng cơ động được tổ chức thành đội hình theo thứ tự di chuyển lần lượt là khối Tăng thiết giáp bánh xích, khối Tăng thiết giáp bánh lốp, cuối cùng là khối xe pháo của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng), lực lượng xe pháo quân sự đã cơ động từ vị trí đóng quân về hai địa điểm là Trường đua F1 và Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho biết, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, lực lượng lái xe có sức khỏe, có chuyên môn sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Để bảo đảm cho quá trình tổ chức hành quân, Tổng cục đã tổ chức lực lượng sửa chữa để chốt ở dọc đường, ngã ba...

Để bảo đảm kỹ thuật Tăng thiết giáp, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị đã tổ chức một tổ bảo đảm kỹ thuật đi cuối đội hình hành quân gồm 3 xe vận tải, xe công trình xa và xe chở thợ bảo đảm kỹ thuật.

Tổng cục cũng tổ chức 2 tổ bảo đảm kỹ thuật sửa chữa, cứu kéo bố trí trên tuyến đường cơ động để bảo đảm kỹ thuật cho khối xe pháo quân sự bánh lốp; 3 tổ bảo đảm kỹ thuật sửa chữa, cứu kéo bố trí trên các tuyến đường cơ động để bảo đảm kỹ thuật xe - máy cho cơ động lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) và Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm - Cục trưởng Cục Xe máy -Vận tải, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho xe pháo quân sự trước khi di chuyển về địa điểm tập kết.

Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng.

Đại tá Hồ Viết Trương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp, hạ đạt mệnh lệnh hành quân cho khối xe Tăng thiết giáp.

Khối xe đầu tiên di chuyển vào lúc 21h5 phút ngày 18/8, từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 về điểm trú quân theo quy định.

Đội hình cơ động thành một hàng dọc, xe cách xe 30-50m, khối cách khối khoảng 1km và tốc độ 20-25km/h.



Khoảng 1h ngày 19/8, công tác di chuyển các đoàn xe kết thúc.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các lực lượng xe pháo quân sự cơ động về các điểm tập kết trong đêm 18/8 diễn ra chặt chẽ, an toàn, đúng kế hoạch, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ huy sâu sát của Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 cùng tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ về kỹ thuật, hậu cần và phương án xử trí các tình huống, các lực lượng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sơ duyệt, tổng duyệt của chương trình diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9.