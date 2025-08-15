Cảnh sát biển Việt Nam dồn sức tập luyện trên biển, trên bộ sẵn sàng cho đại lễ 2/9

TPO - Xác định rõ trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào, các quân nhân đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã và đang nỗ lực hết mình cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sĩ tham gia hai khối đi và khối đứng trong màu áo nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam cũng như lực lượng tham gia diễu binh trên biển đều bước vào huấn luyện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm đội hình đều, đẹp, thống nhất và thể hiện sự chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Video: Khối đi nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Không chỉ đại diện cho Cảnh sát biển Việt Nam mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn lan tỏa hình ảnh người lính gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Từ những bước chân đều tăm tắp và những động tác điều lệnh dứt khoát cho đến những biên đội tàu hùng dũng trên biển, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện ý chí sắt son, lòng kiên trung của những người lính biển để góp phần làm nên cuộc diễu binh trang nghiêm, hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với các đơn vị bạn, những quân nhân tham gia khối đứng nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm luyện tập, hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Hàng giờ tập luyện đứng nghiêm dưới nắng gắt không làm chùn bước các quân nhân.

Các tàu Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 luyện tập các động tác điều lệnh, bảo đảm đẹp, đều và thống nhất khi biểu dương sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên biển.

﻿﻿ ﻿﻿ Sự kiên trì và quyết tâm chính là vũ khí để họ vượt qua thử thách.

﻿ ﻿ ﻿ Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát xen lẫn những giọt mồ hôi thấm đẫm quân phục, tất cả đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, bản lĩnh và tôn vinh hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam trong kỷ nguyên mới.