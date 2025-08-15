Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cảnh sát biển Việt Nam dồn sức tập luyện trên biển, trên bộ sẵn sàng cho đại lễ 2/9

Nguyễn Minh
Đức Tĩnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xác định rõ trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào, các quân nhân đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã và đang nỗ lực hết mình cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sĩ tham gia hai khối đi và khối đứng trong màu áo nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam cũng như lực lượng tham gia diễu binh trên biển đều bước vào huấn luyện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm đội hình đều, đẹp, thống nhất và thể hiện sự chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Video: Khối đi nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Không chỉ đại diện cho Cảnh sát biển Việt Nam mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn lan tỏa hình ảnh người lính gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Từ những bước chân đều tăm tắp và những động tác điều lệnh dứt khoát cho đến những biên đội tàu hùng dũng trên biển, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện ý chí sắt son, lòng kiên trung của những người lính biển để góp phần làm nên cuộc diễu binh trang nghiêm, hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

5.jpg
Cùng với các đơn vị bạn, những quân nhân tham gia khối đứng nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm luyện tập, hướng về ngày hội lớn của đất nước.
6.jpg
Hàng giờ tập luyện đứng nghiêm dưới nắng gắt không làm chùn bước các quân nhân.
7.jpg
Các tàu Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển.
8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 luyện tập các động tác điều lệnh, bảo đảm đẹp, đều và thống nhất khi biểu dương sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên biển.
3.jpg
12.jpg
﻿﻿10.jpg
﻿﻿9-8584.jpg
Sự kiên trì và quyết tâm chính là vũ khí để họ vượt qua thử thách.
fly.jpg﻿
﻿dsc2454.jpg﻿
4.jpg
Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát xen lẫn những giọt mồ hôi thấm đẫm quân phục, tất cả đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, bản lĩnh và tôn vinh hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
dsc2457.jpg
dsc2478.jpg
2.jpg
csb-3052.jpg
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao, lực lượng đại diện cho Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang hướng tới thành công chung trong ngày hội lớn của dân tộc.
Nguyễn Minh
Đức Tĩnh
#Các khối đại diện Cảnh sát biển Việt Nam dồn sức cho đại lễ 2/9 #diễu binh #diễu hành #Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 #nhiệm vụ A80 #diễu binh trên biển #Quân đội #Bộ Quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục