Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra tổng hợp luyện A80

TPO - Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 đã dự chương trình tổng hợp luyện lần thứ ba của các lực lượng vũ trang tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Tới dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023 - 2025 (gọi tắt là Ban chỉ đạo); Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Cùng dự cuộc tổng hợp luyện có các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống xe pháo, khí tài quân sự và phương tiện đặc chủng hiện đại.

Đánh giá cuộc tổng hợp luyện diễn ra với những khoảnh khắc rất hào hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đây là kết quả quá trình nỗ lực của tất cả các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80, gồm các cán bộ, chiến sĩ của Quân đội, Công an cũng như đội ngũ làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và thông tin, tuyên truyền.

Biểu dương các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện lần thứ ba, ông Nghĩa lưu ý các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần cố gắng làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân anh hùng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng cho biết, tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có lời khen ngợi các hoạt động kỷ niệm, nhất là cuộc diễu binh, diễu hành tại TPHCM vào tháng 4/2025 đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Với niềm tự hào đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ A80 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ đó, có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng; đặc biệt là hoàn thiện trình độ, kỹ năng điều lệnh, điều lệ, kỹ năng, kỹ thuật quân sự; bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt nhất cũng như chăm lo tốt nhất về sức khỏe, đời sống cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng là lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã trao quà tặng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.



“Trong ba năm với nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện đỉnh cao, chúng ta dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng làm công tác bảo đảm, hậu cần, đặc biệt là lực lượng báo chí, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền không những ở trong nước mà cần lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng; để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn và chia sẻ về những thành công của Việt Nam, về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

﻿ ﻿ Các khối diễu binh của Quân đội tham gia tổng hợp luyện lần thứ ba.

Ảnh: Nguyễn Minh

Các khối diễu binh của Công an tham gia tổng hợp luyện lần thứ ba.

Dàn xe pháo, khí tài quân sự của Quân đội tham gia tổng hợp luyện.

