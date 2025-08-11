Chính ủy Hải quân: Diễu binh A80 thể hiện sức mạnh quốc phòng

TPO - Theo Chính ủy Hải quân, chương trình diễu binh, diễu hành (nhiệm vụ A80) là dịp để thể hiện sức mạnh quốc phòng cùng sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng.

Ngày 11/8, tại Hà Nội, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Thiếu tướng Nguyễn An Phong kiểm tra, động viên lực lượng Hải quân tham gia nhiệm vụ A80 tại Hà Nội, ngày 11/8.

Theo Bộ Tham mưu Hải quân, trong thời gian hơn 3 tháng luyện tập tại đơn vị cũng như tại khu vực do Ban tổ chức bố trí, các lực lượng của Quân chủng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, ý thức rõ niềm vinh dự, tự hào khi tham gia nhiệm vụ A80.

Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật, vượt khó vươn lên, miệt mài rèn luyện và đạt được những kết quả tích cực.

Đến thời điểm này, công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Khối đứng và khối đi bảo đảm tốt về tư thế, tác phong, kỹ thuật, động tác. Khối xe pháo quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng đó, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng diễu binh trên biển cũng đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch. Các nội dung tập luyện trọng tâm là động tác chào cờ tàu, động tác chào trong diễu binh, các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách…

Thiếu tướng Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác đã tặng quà động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn An Phong yêu cầu lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành phát huy hết tinh thần trách nhiệm để khẳng định với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân và bạn bè quốc tế về hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chính ủy Hải quân cũng lưu ý các lực lượng của Quân chủng tham gia nhiệm vụ A80 nêu cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết giúp đỡ nhau “vượt nắng, thắng mưa”.

Các cơ quan chức năng của Quân chủng tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng các cấp để tổ chức bộ đội tập luyện đúng quy định, nâng cao chất lượng luyện tập; đồng thời theo dõi, kịp thời nắm bắt, động viên và giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội yên tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh, chương trình diễu binh, diễu hành lần này không chỉ là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng mà còn là sự tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh quốc phòng cùng sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong 80 năm qua.

Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn phục vụ các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80.

