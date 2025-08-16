Đại tướng Phan Văn Giang thị sát tổng hợp luyện diễu binh tại TB4

TPO - Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 4 của các lực lượng vũ trang tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Cùng dự chương trình tổng hợp luyện có Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ Công an và lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4.

Tham gia cuộc tổng hợp luyện có gần 16 nghìn cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng hệ thống xe pháo, khí tài quân sự và phương tiện đặc chủng hiện đại của lực lượng Công an. Diễn ra trong điều kiện trời mưa tại TB4, song các lực lượng tham gia đều nỗ lực thể hiện tốt nhất yêu cầu của cuộc sát hạch quan trọng này.

Động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ… Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại”.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lần này là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối đứng, khối quân nhạc cũng như khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an đã đi rất tốt, rất đều.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đơn vị tham gia cuộc tổng hợp luyện lần thứ 4 tại TB4.

Mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu trên thế giới khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta, nhìn vào lực lượng Quân đội, Công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ được sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này”.

Cho biết đây là lần đầu tiên chúng ta có lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tham gia diễu binh, gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng…; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm chỉ còn hơn hai tuần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối, tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân cụ thể; tiếp tục bảo đảm hậu cần và nền nếp sinh hoạt khoa học để bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho ngày chính thức làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại tổng hợp luyện.

Các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4, sáng 16/8.

Các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4, sáng 16/8.

Các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4, sáng 16/8.

Các khối diễu binh của Bộ Công an tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4.

Các khối diễu binh của Bộ Công an tham gia tổng hợp luyện lần thứ 4.

Dàn xe pháo, khí tài quân sự của Quân đội tham gia tổng hợp luyện, sáng 16/8.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Dàn xe pháo, khí tài quân sự của Quân đội tham gia tổng hợp luyện.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Dàn phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an tham gia tổng hợp luyện.