Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 ở đâu?

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khán giả có thể xem trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hoàn toàn miễn phí tại một số cụm rạp trên cả nước.

CGV cho biết cụm rạp sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bao gồm phần lễ chính thức, chương trình diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại quảng trường Ba Đình, cùng các tiết mục nghệ thuật chào mừng đặc sắc.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp tại hệ thống rạp, giúp khán giả cảm nhận được không khí trang nghiêm và hào hùng tại thủ đô Hà Nội.

thuong-tuong-anh-5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Duy Phạm.

Chiếu miễn phí lễ kỷ niệm tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… để đông đảo khán giả có cơ hội hòa chung không khí hào hùng của dân tộc.

“Với vai trò là nhà phát hành phim và vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam, CGV nhận thấy trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc mang đến những bộ phim chất lượng, mà còn là cầu nối đưa khán giả đến gần hơn với các sự kiện văn hóa - lịch sử quan trọng của đất nước”, đại diện rạp cho hay.

Ngoài ra, nhà rạp mong muốn chung tay lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định cam kết của mình trong việc mang lại những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời cho khán giả.

Ông Ko Jae Soo - tổng giám đốc của cụm rạp này tại Việt Nam - chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng khán giả có thêm một không gian cộng đồng để cùng nhau chia sẻ không khí trang nghiêm, hào hùng của cả nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách mà nhà rạp đóng góp một phần để sự kiện A80 thêm lan tỏa và ý nghĩa, cũng như đồng hành cùng người dân trong những khoảnh khắc trọng đại của cả nước".

Đỗ Quyên
#lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #quốc khánh 2-9 #CGV #rạp chiếu phim Việt Nam #hoạt động văn hóa #chương trình diễu binh

Xem thêm

Cùng chuyên mục