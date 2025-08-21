Xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 ở đâu?

TPO - Khán giả có thể xem trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hoàn toàn miễn phí tại một số cụm rạp trên cả nước.

CGV cho biết cụm rạp sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bao gồm phần lễ chính thức, chương trình diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại quảng trường Ba Đình, cùng các tiết mục nghệ thuật chào mừng đặc sắc.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp tại hệ thống rạp, giúp khán giả cảm nhận được không khí trang nghiêm và hào hùng tại thủ đô Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Duy Phạm.

Chiếu miễn phí lễ kỷ niệm tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… để đông đảo khán giả có cơ hội hòa chung không khí hào hùng của dân tộc.

“Với vai trò là nhà phát hành phim và vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam, CGV nhận thấy trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc mang đến những bộ phim chất lượng, mà còn là cầu nối đưa khán giả đến gần hơn với các sự kiện văn hóa - lịch sử quan trọng của đất nước”, đại diện rạp cho hay.

Ngoài ra, nhà rạp mong muốn chung tay lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định cam kết của mình trong việc mang lại những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời cho khán giả.

Ông Ko Jae Soo - tổng giám đốc của cụm rạp này tại Việt Nam - chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng khán giả có thêm một không gian cộng đồng để cùng nhau chia sẻ không khí trang nghiêm, hào hùng của cả nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách mà nhà rạp đóng góp một phần để sự kiện A80 thêm lan tỏa và ý nghĩa, cũng như đồng hành cùng người dân trong những khoảnh khắc trọng đại của cả nước".