Bóng hồng duy nhất trong ‘Mưa đỏ’

TPO - Diễn viên Hạ Anh cho biết cô là bóng hồng duy nhất trong phim điện ảnh về đề tài chiến tranh “Mưa đỏ”. Hạ Anh được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất.
Đóng người yêu của nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng) trong phim nhưng Hạ Anh và Nhật Hoàng không được phép nói chuyện quá nhiều hay thân thiết. “Đạo diễn muốn chúng tôi giữ khoảng cách để khi diễn có cảm xúc tươi mới, nguyên sơ chứ không phải là những người đã quen biết từ trước”, Hạ Anh chia sẻ.