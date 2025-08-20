Bóng hồng duy nhất trong ‘Mưa đỏ’

TPO - Diễn viên Hạ Anh cho biết cô là bóng hồng duy nhất trong phim điện ảnh về đề tài chiến tranh “Mưa đỏ”. Hạ Anh được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất.