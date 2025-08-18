Nhãn hàng xin lỗi gấp trong đêm vì mời Negav

TPO - Sau khi công khai xin lỗi lúc nửa đêm vì chọn Negav làm khách mời đặc biệt, nhãn hàng tiếp tục ra thông báo bổ sung, tuyên bố sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc với cá nhân liên quan.

Sáng 18/8, một nhãn hàng dành riêng cho phụ nữ ra thông báo bổ sung về việc chọn Negav làm khách mời đặc biệt tại một sự kiện.

Nhãn hàng thừa nhận việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị thương hiệu theo đuổi, tiếp tục xin lỗi vì khiến dư luận bức xúc và thất vọng.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm”, thông báo nêu rõ.

Nhãn hàng tuyên bố đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của công ty.

Poster công bố Negav làm khách mời tại sự kiện ngày 10/8 của nhãn hàng.

Ngoài ra, nhãn hàng khẳng định không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ nào làm gương mặt đại diện chính thức. Các nghệ sĩ từng xuất hiện trong sự kiện chỉ là khách mời, không đại diện cho thương hiệu.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền poster Negav làm khách mời đặc biệt tại một sự kiện của thương hiệu băng vệ sinh. Số đông bày tỏ bức xúc, thậm chí tuyên bố tẩy chay nhãn hàng vì quyết định này. Hàng loạt bài viết trên Fanpage chính thức của thương hiệu nhận hàng nghìn biểu tượng phẫn nộ.

Trước sức ép dư luận, nhãn hàng gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, thông tin về Negav trên Fanpage, đồng thời xin lỗi vào đêm 17/8.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng vì sự quan tâm và những phản hồi thẳng thắn. Đây là nguồn thông tin quý giá giúp chúng tôi nhìn nhận lại và không ngừng cải thiện để mang đến những trải nghiệm tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Chúng tôi xin xác nhận: hiện tại chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng", thông báo đêm 17/8 viết.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt. Trên các diễn đàn, khán giả cho rằng Negav không xứng đáng xuất hiện tại sự kiện, đặc biệt với thương hiệu dành riêng cho phụ nữ vì những ồn ào trong quá khứ.

Ngoài ra, một số người bức xúc vì hành động thiếu quyết đoán và lời xin lỗi muộn màng của nhãn hàng khi sự việc đã diễn ra từ ngày 10/8. Số ít trung lập kêu gọi mọi người ứng xử văn minh, thay vì tẩy chay theo phong trào.

Hiện tại, phía Negav chưa lên tiếng về sự việc. Trên Fanpage của nam ca sĩ cập nhật hình ảnh đi diễn và xác nhận tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được yêu thích khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ và Anh trai say hi. Tuy nhiên, phát ngôn "vạ miệng" vào tháng 9/2024 khiến sự nghiệp của Negav lao dốc. Anh cũng bị khui lại hàng loạt ồn ào trong quá khứ, ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của nam rapper.