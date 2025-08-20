Diễn viên Đinh Thúy Hà: ‘Đổ vỡ hôn nhân khiến tôi suy sụp, không ăn uống trong 11 ngày’

TPO - Diễn viên Đinh Thúy Hà tuyên bố không đăng ký kết hôn thêm một lần nào vì quá ám ảnh bởi thủ tục ly hôn. “Nếu 90 tuổi mà tôi vẫn còn trí nhớ, không bao giờ tôi quên được. Đăng ký kết hôn sao đơn giản thế, ra tòa lại khủng khiếp như thế”, cô nói.

Tham gia ‘Mưa đỏ’ là vinh dự lớn

Đinh Thúy Hà gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng trong phim Mưa đỏ. Nữ diễn viên nói vai bà Vân đến với mình như một cái duyên. Cô định từ chối vì thời gian quá gấp gáp, lại thêm phân vân về việc nhân vật của mình đổi diễn viên vào phút chót.

“Tôi nghĩ đó là cái duyên. Trong quá trình đến gặp đoàn phim và nghe kể lại những câu chuyện quanh việc casting mới thấy có những câu chuyện rất tâm linh”, diễn viên Đinh Thúy Hà chia sẻ.

Nhan sắc ở tuổi 47 của diễn viên Đinh Thúy Hà. Ảnh: Trọng Tài.

Trong phim, Đinh Thúy Hà vào vai một bà mẹ có con tham gia chiến trường Quảng Trị. Hình ảnh ấy gần như đối lập với một người mẹ cũng có con ra trận ở chiến tuyến bên kia. Họ giống nhau ở tình yêu thương dành cho con và nỗi đau khi mất con.

“Họ đều trải qua nỗi đau khi con của mình ra chiến trường nhưng không trở về. Một người mẹ ở nhà được thắp hương, cầu khấn cho con được an toàn trở về, còn một người mẹ ngồi trên bàn đàm phán, khóc không được khóc, nói không được nói nhưng nỗi đau vẫn ngấm trong từng thớ thịt. Cả hai người mẹ, dù con của mình có như thế nào vẫn yêu con đến hơi thở cuối cùng. Thậm chí khi người con ở chiến tuyến bên kia, bà vẫn yêu con, cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con mình, mong con quay trở lại”, cô nói.

Đinh Thúy Hà xem việc được góp mặt trong Mưa đỏ là vinh dự lớn trong quá trình làm nghề. Cô nói bản thân từng tham gia nhiều vai diễn trong phim chiến tranh nhưng không phải ai cũng có cơ hội xuất hiện trong dự án lần này.

Thường vào vai những người vợ, người mẹ hiền lành trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà khẳng định cô không sợ nhàm chán vì mỗi nhân vật có màu sắc riêng. Ảnh: Trọng Tài.

“Bất kỳ ai tham gia Mưa đỏ đều vinh dự vì không biết bao giờ mới có cơ hội tham gia dự án lớn, hoành tráng, vĩ đại như vậy. Bối cảnh hoàn toàn xây dựng thật trên địa danh thật để nói về những con người thật”, cô nói.

Vào vai người mẹ, Đinh Thúy Hà khẳng định cô không sợ nhàm chán vì mỗi nhân vật có màu sắc khác nhau. Dù vào bất cứ vai diễn nào, tôi thấy may mắn khi luôn được đón nhận và sự đồng cảm từ khán giả.

Đổ vỡ hôn nhân khiến tôi ám ảnh

Cũng trong cuộc trò chuyện lần này, Đinh Thúy Hà mở lòng, chia sẻ về biến cố hôn nhân. Cô nhiều lần rơi nước mắt khi nói về tổn thương, vụn vỡ trong quá khứ. Đinh Thúy Hà cho biết cô từng bỏ tất cả để vun vén cho gia đình.

“Tôi không dám nói mình ở đỉnh cao nhưng khi dư âm của bộ phim Bến không chồng vẫn còn quá lớn thì tôi lấy chồng. Tuy nhiên, tôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình chồng. Dù đam mê tôi phải gác lại thời gian rất dài, chấp nhận lui về và kinh doanh. Hôn nhân kết thúc, tôi may mắn khi cánh cửa nghệ thuật lần nữa mở ra. Bộ phim Về nhà đi con cứu sống tôi về mọi mặt”, cô nói.

Đinh Thúy Hà cho biết cô nhận quyết định ly hôn vào đúng ngày ông Công ông Táo năm 2018.

“11 ngày tôi không ăn uống, không phải vì tiếc nuối hay muốn níu kéo. Tôi buồn khi ở trong hoàn cảnh không được lựa chọn chia tay trong văn minh, văn hóa. Biến cố này ảnh hưởng đến các con khiến tôi suy sụp. Hơn thế, tôi bị thấm câu ‘Khôn ngoan ra cửa quan mới biết’. Nhiều thứ tôi không thể tưởng tượng được”, Đinh Thúy Hà nói.

Diễn viên Đinh Thúy Hà tâm sự cô tiếc nuối và ân hận khi không thể trở thành điểm tựa cho các con lúc gia đình tan vỡ. Ảnh: Gia Linh.

Nữ diễn viên quan niệm không nên đổ lỗi cho cá nhân nào khi hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn cách chia tay văn minh, để đối phương thấy dừng lại là đúng đắn và tôn trọng nhau.

“Chính các con là người động viên tôi sau biến cố hôn nhân. Tôi đứng dậy được là nhờ các con. Khi mọi chuyện vào quỹ đạo, tôi nhìn lại và thấy rất tiếc nuối, ân hận, bởi đáng lẽ tôi phải là người mạnh mẽ, là điểm tựa cho các con”, cô nghẹn ngào.

Theo Đinh Thúy Hà, người làm nghệ thuật thường có cảm xúc mong manh, cái tôi lớn nên dễ đổ vỡ nếu không được chia sẻ và tôn trọng từ người bạn đời.

“Khi tôi đang ở trong thời kỳ suy sụp nhất, con tôi nói với tôi: ‘Mẹ cứ yêu đi. Mẹ có xấu đâu, miễn là mẹ thấy vui’. Tôi rất đau và khóc suốt vì câu nói đó. Tôi cảm giác con trưởng thành hơn so với đứa trẻ học lớp 9. Tôi suy sụp hơn vì thế”, Đinh Thúy Hà bày tỏ.

Đinh Thúy Hà cho biết cô vẫn độc thân vì chưa gặp được người thực sự phù hợp. Ngay ở thời điểm suy sụp nhất, nhiều người muốn chia sẻ, đồng hành nhưng cô chưa thể mở lòng. Thậm chí, hàng xóm sang tận nhà mai mối vì mong cô có hạnh phúc mới.

“Khi chưa đổ vỡ, mọi sự lựa chọn đơn thuần lắm nhưng qua một lần rồi, tôi tính toán hơn. Nếu có yêu ai, tôi không bao giờ dám đăng ký kết hôn bởi ám ảnh ra tòa quá khủng khiếp. Nếu 90 tuổi mà tôi vẫn còn trí nhớ, không bao giờ tôi quên được. Đăng ký kết hôn sao đơn giản thế, ra tòa lại khủng khiếp như thế”, cô thổ lộ.

Đinh Thúy Hà cho biết cô không quan trọng việc có danh hiệu hay không. Chỉ muốn làm nghệ thuật một cách đơn thuần. Ảnh: Gia Linh.

Đinh Thúy Hà thừa nhận cô là người phản đối các con theo đuổi nghệ thuật vì muốn con có cuộc sống bình thường. Cô lý giải bản thân từng ở trong hoàn cảnh không trọn vẹn nên không mong muốn con cái đi vào vết xe đổ.

“Nghề nào cũng có đổ vỡ, không riêng nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi trải qua biến cố một cách bất bình thường, chia tay không trong vui vẻ, bình yên nên không muốn con trải qua. Là người mẹ và là người làm nghề, tôi biết nghệ thuật có chọn con không, hay chỉ là cảm tính. Nếu có duyên, nghệ thuật sẽ tìm đến”, cô nhấn mạnh.

Hiện tại, cả hai con trai của diễn viên Đinh Thúy Hà đều học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.