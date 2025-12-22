Tình thế khó của 'Avatar 3'

TPO - "Avatar 3" khởi động phòng vé với doanh thu toàn cầu ấn tượng, 345 triệu USD. Tuy nhiên, con số này thấp hơn đáng kể so với phần trước. Điều này tạo sức ép lên bom tấn sử thi này, liệu nó có đủ sức bền trên con đường vượt mốc 2 tỷ USD.

Sau thời gian dài chờ đợi, Avatar: Fire and Ash cuối cùng cũng công chiếu vào ngày 19/12. Trong cuối tuần đầu tiên ra rạp, phần ba của bom tấn sử thi khởi động phòng vé Bắc Mỹ với 88 triệu USD. Phim cũng thu về 257 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 345 triệu USD.

Đây là một trong những màn ra mắt toàn cầu lớn nhất trong năm (chỉ sau Zootopia 2 và Na Tra 2) , nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể đối với Avatar: The Way of Water (2022), đồng thời chưa đạt được kỳ vọng đặt ra ban đầu.

Avatar: Fire and Ash dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, nhưng doanh thu thấp hơn kỳ vọng.

Theo Variety, trước cuối tuần công chiếu, Avatar 3 được dự báo thu về từ 90 đến 105 triệu USD tại thị trường nội địa. Tuy vậy, con số thực tế không được như vậy. Trong khi đó, Avatar 2 có doanh thu mở màn ở thị trường Bắc Mỹ là 134 triệu USD, tính tổng toàn cầu là 435 triệu USD.

Dựa trên doanh số bán vé ban đầu, cuộc phiêu lưu ngoài hành tinh dường như đang gặp phải tình trạng lợi nhuận giảm dần. Tuy vậy, "giảm dần" đến mức độ nào vẫn là câu hỏi chưa thể giải đáp.

Loạt phim Avatar luôn mang ngân sách khổng lồ, tốn ít nhất 350 triệu USD để sản xuất và thêm hàng chục triệu USD cho khâu tiếp thị.

Đạo diễn James Cameron từng tuyên bố The Way of Water cần phải trở thành một trong những phim ăn khách nhất mọi thời đại mới có thể hòa vốn. May mắn, điều đó đã xảy ra.

Phần Avatar mới nhất không nhất thiết phải vượt mốc 2 tỷ USD để được xem là thành công về mặt thương mại. Thế nhưng, có thể chắc chắn rằng Fire and Ash cần tạo cú nổ phòng vé để cân bằng được mức chi phí đầu tư khổng lồ. Hơn thế, phim còn phải gánh sức ép thành công từ hai tác phẩm "tiền nhiệm".

Dĩ nhiên, doanh thu mở màn chưa thể nói lên tất cả. Các phần phim Avatar nổi tiếng không phải nhờ doanh thu mở màn cuối tuần bùng nổ, mà nhờ khả năng trụ rạp vượt trội chưa từng có.

Siêu phẩm Avatar năm 2009 ra mắt với 77 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, giữ vị trí số 1 suốt bảy cuối tuần liên tiếp, cuối cùng thu về 760 triệu USD ở Bắc Mỹ và 2,92 tỷ USD trên toàn cầu. Không chịu thua kém cạnh, phần tiếp theo cũng trụ vững ở ngôi đầu bảng trong bảy tuần và kết thúc với 688 triệu USD nội địa, cùng 2,3 tỷ USD toàn cầu.

Tín hiệu khả quan là các rạp chiếu cao cấp, bao gồm IMAX và 3D, chiếm tới 66% doanh số bán vé. 38% khán giả của cuối tuần mở màn ở độ tuổi 25 trở xuống, cho thấy thương hiệu này không chỉ hấp dẫn người lớn.

Avatar: Fire and Ash còn có nhiều yếu tố thuận lợi như nhận điểm "A" trong khảo sát CinemaScore sau suất chiếu, khả năng khán giả xem lại nhiều lần trong giai đoạn Giáng sinh sắp tới (thời điểm đông khách nhất trong năm của rạp chiếu phim Bắc Mỹ) và sức ảnh hưởng của Cameron. Ông là đạo diễn duy nhất có ba bộ phim vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu, trong đó có Titanic.

"Doanh thu ngày đầu ra mắt không phải là yếu tố quyết định thành công của loạt phim Avatar. Điều làm nên vị thế phim có doanh thu cao thứ hai và ba mọi thời đại chính là những gì chúng làm được sau khi ra rạp. Phải mất vài tuần nữa chúng ta mới thực sự biết bộ phim đang thể hiện tốt đến mức nào", David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research, nhận định với Variety.

Vẫn còn cơ hội để Avatar 3 tạo nên kỳ tích phòng vé.

Ngoài yếu tố thuận lợi, phim cũng bị ảnh hưởng ở một số mặt. Dù thời lượng chưa bao giờ khiến khán giả quay lưng với loạt phim Avatar, độ dài 3 giờ 17 phút của bộ phim mới vẫn hạn chế số suất chiếu mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc Avatar: The Way of Water phải mất đến 13 năm mới có thể ra rạp góp phần tạo nên nhu cầu bị dồn nén, khiến người xem muốn ra rạp ngay để xem phim. Nhưng phần 3 chỉ mất 3 năm để công chiếu toàn cầu - khoảng thời gian tương đối ngắn.