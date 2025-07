Mãn nhãn trailer 'Avatar 3'

Ngày 28/7, Disney phát hành trailer đầu tiên cho phần phim Avatar thứ ba của đạo diễn James Cameron, có tựa đề là Avatar: Fire and Ash (tạm dịch là Avatar: Lửa và tro Tàn). Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 19/12 - ba năm sau phần phim Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước).

Giống như cách The Way of Water giới thiệu tộc người sống dưới nước Metkayina, Fire and Ash ra mắt nhóm mới có tên là Ash People (tộc Tro tàn).

Tộc người mới được được giới thiệu trong trailer Avatar 3.

Trước đó, trong đoạn teaser được phát tại sự kiện D23 Expo 2024 vào tháng 8/2024, khán giả thấy qua tạo hình của tộc người này. Đó là bộ tộc đáng sợ, mình mẩy lấm lem tro bụi, đang nhảy múa quanh một hố lửa khổng lồ.

“Bạn sẽ được thấy nhiều phần của hành tinh Pandora mà trước đây chưa từng xuất hiện. Đây là chuyến phiêu lưu điên rồ và mãn nhãn, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang đưa các nhân vật mà bạn yêu mến vào những hoàn cảnh vô cùng thử thách", đạo diễn Cameron chia sẻ tại sự kiện.

Ông nói thêm tộc Tro tàn có bản chất bạo lực và khao khát quyền lực hơn nhiều so với tộc Metkayina hay Omaticaya sống trong rừng.

“Sẽ có những nhân vật mới, trong đó có một người mà tôi nghĩ các bạn sẽ rất yêu thích hoặc là rất ghét", Cameron gợi mở.

Bên cạnh cặp sao chính Sam Worthington và Zoe Saldaña, dàn diễn viên trở lại còn có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco và Dileep Rao.

Nhân vật mới, Varang - thủ lĩnh tộc Tro tàn, do Oona Chaplin thủ vai. Ngoài ra, David Thewlis và Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) cũng gia nhập dàn diễn viên trong phần này.

Trailer Avatar: Fire and Ash. Nguồn: YouTube.

Trailer cho thấy gia đình Jake Sully và tộc Metkayina liên minh để chiến đấu chống lại Varang cùng đội quân rực lửa của cô, những kẻ kết đồng với phản diện Miles Quaritch (Stephen Lang). Varang dường như có khả năng điều khiển lửa và ngọn lửa này thiêu rụi nhiều khu rừng trên Pandora. Trailer khép lại bằng giọng nói lạnh lùng của Varang: “Nữ thần của ngươi không có quyền lực ở đây".

10 giờ sau khi phát hành chính thức, trailer Avatar 3 thu hút hơn 6,7 triệu lượt xem. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng vì không phải chờ đợi quá lâu để được xem tiếp tác phẩm ăn khách này. Bên cạnh đó, trailer nhận được nhiều lời khen về hình ảnh bắt mắt, kỹ xảo hoành tráng và nhạc phim ấn tượng.

The Way of Water và Fire and Ash ban đầu được lên ý tưởng là bộ phim duy nhất. Tuy nhiên, Cameron quyết định tách thành 2 phần khi bắt đầu viết kịch bản và nhận ra cốt truyện quá đồ sộ.

Avatar là thương hiệu phim thuộc hàng kinh điển của Hollywood. Phim không chỉ nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, mà còn đặc biệt thành công về mặt thương mại. Avatar (2009) kiếm được hơn 2,9 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại - vượt qua Avengers: Endgame sau nhiều lần tái phát hành. Avatar: The Way of Water (2022) dù có doanh thu thấp hơn một chút nhưng cũng vượt mốc 2 tỷ USD (2,3 tỷ USD).

Thành tích khủng này tạo áp lực lớn lên Avatar 3, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện tại của phòng vé.