Chuyện gì xảy ra với Ưng Hoàng Phúc

TPO - Thời gian qua, Ưng Hoàng Phúc liên tục được nhắc tên trên mạng nhưng gắn với ồn ào, tranh cãi. Mới nhất, khán giả tranh luận về chuyện có hay không Ưng Hoàng Phúc đã hết thời khi đăng bán chiếc USB chứa nhạc với giá 500.000 đồng.

Sau sự cố quảng cáo web cá độ trong MV Anh em trước sau như một, Ưng Hoàng Phúc lại là tâm điểm của tranh cãi trên mạng xã hội. Nam ca sĩ đã thông báo bán chiếc USB có 24 bản hit chọn lọc và 4 ca khúc chưa ra mắt. Từ đây, tranh luận nổ ra về mức giá của chiếc USB, liệu đắt hay rẻ? Và cũng có ý kiến nhận định Ưng Hoàng Phúc giờ phải dùng đến "bài" bán USB để kiếm tiền?

Lùm xùm liên tục ập tới Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc có mất chất?

"Ưng Hoàng Phúc phải bán USB để kiếm tiền và mất chất", đây là điều cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất trong những cuộc tranh luận để mỉa mai giọng ca Thà rằng như thế. Nhìn từ chuyện Ưng Hoàng Phúc sao chép nhạc vào USB để bán, có thể không được "sang" như quan điểm của một số khán giả, khi họ đặt nam ca sĩ vào vị thế ngôi sao đình đám một thời.

Nhưng hình thức Ưng Hoàng Phúc chọn để kinh doanh không có gì bất thường. Ca sĩ bán nhạc qua USB cũng tương tự như đĩa CD. Có thể kém sang hơn đĩa CD, nhưng USB có ưu điểm ở chỗ thông dụng, dễ kết nối và cũng không ít cá nhân/tổ chức trên thế giới lưu hành nhạc phẩm bằng USB thay cho đĩa CD.

Thế nhưng những bình luận kiểu như "Ưng Hoàng Phúc mất chất", "Ưng Hoàng Phúc ngày càng nhạc chợ" là ác ý với nam ca sĩ.

Chủ đề tranh luận tiếp theo là mức giá Ưng Hoàng Phúc đưa ra cao hay rẻ. Số đông nhận định đó là cái giá quá đắt khi bên trong USB chỉ có 4 ca khúc mới, phần còn lại là các bản hit được nam ca sĩ sản xuất lại.

Nhìn vào mặt bằng thị trường nhạc Việt, chi 500.000 đồng để mua một danh sách nhạc trong USB đúng là cái giá không rẻ. Tại một hãng đĩa hàng đầu trên thị trường Việt Nam hiện tại, đĩa CD album mới của Hương Tràm được bán với giá 700.000 đồng. Album Giai nhân - một trong những sản phẩm hot thời gian gần đây của Văn Mai Hương - bán phiên bản giới hạn với giá 680.000 đồng.

Các CD album của ca sĩ Việt, với những tên tuổi hàng đầu thường có giá dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Với đĩa than, giá sẽ cao hơn, dao động từ 1.250.000 đến 1.500.000 triệu đồng. Để hoàn thiện một sản phẩm vật lý và sẵn sàng mở bán, bên cạnh đĩa CD/đĩa than, các ca sĩ thường tặng đính kèm nhiều quà tặng như boxset, photocard, sticker set...

Trở lại với Ưng Hoàng Phúc, sản phẩm chỉ có duy nhất chiếc USB sao chép nhạc kèm chữ ký. So với đĩa CD hay đĩa than, làm ra một chiếc USB để nghe nhạc đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn nhiều. 500.000 đồng cho một chiếc USB của Ưng Hoàng Phúc là cái giá không rẻ. Thực tế là tệp khách hàng tiềm năng của nam ca sĩ sẽ tập trung vào khán giả trung thành, những người yêu mến thần tượng và chịu chi.

Ưng Hoàng Phúc nói anh bán USB là bán âm nhạc của mình, là sản phẩm lao động chân chính. Song song với chỉ trích, không ít ý kiến bảo vệ Ưng Hoàng Phúc, cho rằng mua hay không với cái giá 500.000 đồng là quyền của mỗi người.

Nam ca sĩ nỗ lực tìm lại hào quang nhưng chật vật.

Chuỗi lùm xùm của Ưng Hoàng Phúc

Những công kích nhắm vào Ưng Hoàng Phúc qua sự việc gần đây chủ yếu đến từ hiệu ứng đám đông. Cụ thể là thời gian gần đây, Ưng Hoàng Phúc mất hình tượng trong mắt một bộ phận khán giả vì những vụ việc gây tranh cãi liên tiếp. Dẫn đến chuyện từng nước đi của Ưng Hoàng Phúc đang bị soi mói và một "vết xước" xảy ra có thể ngay lập tức thu hút đám đông vào bình luận, mổ xẻ.

Ưng Hoàng Phúc mất điểm trong mắt khán giả từ vụ từ thiện sai chỗ ở Hà Nội. Đến "drama" gần đây, nam ca sĩ bị chỉ trích khi quảng cáo web cá cược trong MV Anh em trước sau như một. Giọng ca Căn gác trống đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, nộp phạt. Sản phẩm Anh em trước sau như một từ một MV tâm huyết của Ngũ hổ tướng, được truyền thông rất mạnh, đã đột ngột chết yểu vì bị sự cố.

Với cá nhân Ưng Hoàng Phúc, tên tuổi của anh bị ảnh hưởng trầm trọng vì MV Anh em trước sau như một. Khi nhiều vấn đề cộng hưởng cùng lúc, Ưng Hoàng Phúc thành "bao cát" để một bộ phận khán giả xả giận. Từng nước đi của nam ca sĩ trong vài tháng qua đều bị soi mói, dễ thành đề tài gây tranh luận. Cái cách Ưng Hoàng Phúc bị chỉ trích vì chiếc USB cũng đến theo cách như vậy.

Đỉnh cao của Ưng Hoàng Phúc đã trôi qua từ lâu. Nam ca sĩ đã nỗ lực duy trì làm nghề, ra nhiều sản phẩm để kỳ vọng vào sự đột phá nào đó đưa anh trở lại thời hoàng kim. Dù vậy, khi chật vật trên đường đua nhạc số, Ưng Hoàng Phúc đã chuyển hướng làm nhạc "đẫm mùi đời", bó hẹp vào những tệp khán giả "chìm", không đình đám nhưng vẫn duy trì hoạt động ổn định.

Ưng Hoàng Phúc có thể hết thời như nhiều ý kiến nhưng loạt bản hit trong quá khứ của nam ca sĩ vẫn trường tồn. Đó là lý do vẫn có nhiều khán giả sẵn sàng mua USB của Ưng Hoàng Phúc khi trong đó có nhiều bản hit cũ được làm mới lại.