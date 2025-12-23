Tình cảnh trái ngược của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân

TPO - Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều gặp rắc rối trong sự nghiệp, danh tiếng sụt giảm trong năm 2025. Thế nhưng, hiện tại cả hai đang ở vị thế rất khác nhau.

Theo QQ, tối 21/12, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức với tư cách là người cuối cùng bước lên thảm đỏ. Đây là vị trí danh dự, cho thấy cô được ban tổ chức coi trọng, ưu ái hết mực, là người có địa vị và danh tiếng cao nhất trong số hàng chục nghệ sĩ tham dự sự kiện. Thậm chí, Ảnh hậu Kim Kê 2025 Tống Giai cũng tham gia nhưng vẫn phải xếp sau Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư hồi sinh

Sự trở lại hoành tráng của Triệu Lộ Tư sau một năm nghỉ ngơi chữa bệnh là nhờ thành công của bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Tác phẩm có lượt xem trung bình hơn 63 triệu view, trở thành bộ phim thu hút khán giả nhất trên nền tảng Tencent Video trong năm 2025, thậm chí là bộ phim có lượt xem cao nhất trên toàn bộ nền tảng bao gồm cả Youku, iQiYi và MangoTV.

Triệu Lộ Tư trở thành nhân vật trung tâm của sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025.

Đầu năm 2025, Triệu Lộ Tư lâm vào khó khăn khi nảy sinh tranh chấp hợp đồng quản lý với công ty cũ Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên lâm bệnh nặng dẫn tới khó khăn trong di chuyển và mất khả năng nói chuyện. Triệu Lộ Tư thường livestream nói chuyện về bệnh tình, bị công chúng chỉ trích "đem bệnh tật ra để lấy lòng thương cảm". Cô còn có những phát ngôn gây tranh cãi, liên tục xuất hiện với trạng thái không ổn định tinh thần. Vì vậy, khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư tạo chiêu trò, khuyên nữ diễn viên rời xa mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, Triệu Lộ Tư bị đánh giá là ngôi sao đầy rủi ro, bất ổn về tinh thần, ngoại hình xuống dốc. Nhờ thành công của bộ phim mới, nữ diễn viên lấy lại danh tiếng. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới, có thêm đối tác quảng cáo và trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang. Nhờ vào sức nặng của tác phẩm, Triệu Lộ Tư thoát khỏi nguy cơ bị đào thải, được các nhà sản xuất phim o bế.

Triệu Lộ Tư thoát khỏi scandal đời tư nhờ thành công của phim mới. Sức hút của cô khiến các nhà đầu tư phải o bế.

Ngu Thư Hân vẫn bị scandal nhấn chìm

Trái ngược tình huống khả quan của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân cũng có một năm 2025 sóng gió và ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Năm 2024, bộ phim Vĩnh dạ tinh hà của cô thành công vang dội, giúp Ngu Thư Hân vươn lên vị trí tiểu hoa đán số một của lứa sinh sau năm 1995 bao gồm những cái tên như Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Châu Dã, Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi... Không những vậy, chương trình Nhà hàng Trung Hoa mà Ngu Thư Hân tham gia cũng nhận được phản hồi tốt, nữ diễn viên được khen ngợi có EQ cao, tính cách thân thiện.

Mhi đang được tung hô, Ngu Thư Hân bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tố cáo bắt nạt và đối xử tệ bạc khi cùng tham gia show giải trí Năm nhất từ cách đó gần 10 năm. Vì những hành động của Ngu Thư Hân, Trương Hạo Nguyệt trầm cảm và dần đánh mất sự nghiệp.

Nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cho rằng vì những hành động ám chỉ của Ngu Thư Hân, anh bị chửi bới là gã trai tồi phụ bạc tình cảm suốt 8 năm, mất hết cơ hội diễn xuất. Triệu Chí Vỹ khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Ngu Thư Hân.

Nhiều video trong quá khứ của Ngu Thư Hân bị cho là đang bắt nạt các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải... liên tục bị nhắc lại. Ngu Thư Hân nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, hành động lố thiếu tôn trọng các tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Ngu Thư Hân bị lật ngược danh tiếng, từ ngôi sao mang năng lượng tích cực trở thành kẻ thích bắt nạt đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, cha mẹ của Ngu Thư Hân còn vướng ồn ào liên quan đến các hoạt động kinh doanh, nợ ngân hàng, trốn thuế... Danh tiếng của Ngu Thư Hân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi scandal bùng nổ, Ngu Thư Hân hiếm khi tham gia các sự kiện tại Trung Quốc mà phát triển danh tiếng tại Thái Lan. Nhưng đòn đánh nặng nhất đối với nữ diễn viên là sự thất bại của dự án Song Quỹ đóng chung với tài tử Hà Dữ. Bộ phim bị chê có nhiều cảnh quay thô tục, không phù hợp với quan điểm đạo đức, bị công chúng tẩy chay. Diễn xuất của Ngu Thư Hân nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Hiện tại, tác phẩm chỉ có lượt xem trung bình khoảng hơn 10 triệu view, thậm chí còn bị các nhà đầu tư rút quảng cáo.

Scandal liên tiếp khiến dự án Nhất niệm Giang Nam của Ngu Thư Hân bị hủy bỏ. Mới đây, nữ diễn viên công khai bộ phim mới là Vân Sơ Lệnh nhưng vẫn chưa tìm được nam chính. Theo QQ, với tình trạng của Ngu Thư Hân, nhiều nghệ sĩ nam không dám đóng phim cùng cô.