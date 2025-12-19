Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Trịnh Sảng sợ hãi

Minh Vũ

TPO - Trịnh Sảng bất lực trước thông tin tiêu cực nhắm vào cô, trong khi nữ diễn viên đang trốn tránh ở Mỹ và không thể đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Ngày 19/12, trang 163 đưa tin trên một tài khoản phụ được cho là của Trịnh Sảng đã đăng file ghi âm trong đó là lời cầu cứu của ngôi sao Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Sảng cho biết cô vướng vào rắc rối khi bị tung tin thất thiệt.

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ cho biết Trương Hằng, bạn trai cũ của Trịnh Sảng mở một công ty với dịch vụ mang thai hộ, đối tượng nhắm tới là các cặp cha mẹ ở Trung Quốc có mong muốn sinh thêm con tại Mỹ. Việc này bị cấm hoàn toàn tại Trung Quốc với lý do bóc lột phụ nữ, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và trật tự công cộng.

Bên cạnh đó tại Trung Quốc lại có thông tin Trịnh Sảng cũng có liên quan tới cơ sở của Trương Hằng, đường dây này còn có sự tham gia của bạn trai đại gia hiện tại của nữ diễn viên là Diệp Diên Vỹ.

trinh-sang2.jpg
Bạn trai cũ Trương Hằng mở công ty môi giới dịch vụ đẻ thuê, Trịnh Sảng khẳng định cô không có liên quan.

Trong file ghi âm, Trịnh Sảng nghẹn ngào khẳng định cô không làm công việc thất đức này. Nữ diễn viên mệt mỏi vì liên tục bị tung tin thất thiệt. Trịnh Sảng cũng bị đưa tin làm bồ nhí đại gia để nhận chu cấp phí sinh hoạt. "Tôi không hiểu, sao họ luôn nhằm vào tôi, họ có ý định gì, họ muốn tôi phải sống ra sao nữa?".

Trịnh Sảng tha thiết cầu xin các blogger Trung Quốc không bịa chuyện để câu view, khiến cuộc sống của cô càng khốn đốn. Nữ diễn viên giọng nghẹn ngào như đang khóc.

Trịnh Sảng từng viết tâm thư cầu cứu, chia sẻ cuộc sống tại Mỹ khó khăn vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nữ diễn viên bị phạt tội trốn thuế 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Sau khi nộp bù tiền thuế, Trịnh Sảng không còn khả năng chi trả các khoản đòi bồi thường khác của đối tác. Hiện cô trốn tại Mỹ để tránh khoản bồi thường 90 triệu NDT (hơn 12,5 triệu USD) cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh - đơn vị sản xuất bộ phim Người tình phỉ thúy.

trinh-sang9.jpg
Trịnh Sảng đang trốn tại Mỹ nên bất lực trước các tin tức tại Trung Quốc.

Trong lời tâm sự, Trịnh Sảng chia sẻ cô sống chật vật, bức bối vì ngày nào cũng phải nghe các cuộc gọi đòi bồi thường từ đối tác. "Tôi ăn uống dè sẻn, khi mới sang Mỹ, tôi chỉ có 5 cái áo, 2 cái quần nhưng chẳng dám mua thêm. Tôi phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Thời gian qua tôi sống nhờ sự hỗ trợ của bạn bè", Trịnh Sảng kể khổ.

Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê. Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.

Minh Vũ
#Trịnh Sảng #Trịnh Sảng bị kiện #Trịnh Sảng bị cấm sóng #Trương Hằng #con của Trịnh Sảng #sao Hoa ngữ #Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục