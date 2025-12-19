Trịnh Sảng sợ hãi

TPO - Trịnh Sảng bất lực trước thông tin tiêu cực nhắm vào cô, trong khi nữ diễn viên đang trốn tránh ở Mỹ và không thể đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Ngày 19/12, trang 163 đưa tin trên một tài khoản phụ được cho là của Trịnh Sảng đã đăng file ghi âm trong đó là lời cầu cứu của ngôi sao Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Sảng cho biết cô vướng vào rắc rối khi bị tung tin thất thiệt.

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ cho biết Trương Hằng, bạn trai cũ của Trịnh Sảng mở một công ty với dịch vụ mang thai hộ, đối tượng nhắm tới là các cặp cha mẹ ở Trung Quốc có mong muốn sinh thêm con tại Mỹ. Việc này bị cấm hoàn toàn tại Trung Quốc với lý do bóc lột phụ nữ, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và trật tự công cộng.

Bên cạnh đó tại Trung Quốc lại có thông tin Trịnh Sảng cũng có liên quan tới cơ sở của Trương Hằng, đường dây này còn có sự tham gia của bạn trai đại gia hiện tại của nữ diễn viên là Diệp Diên Vỹ.

Bạn trai cũ Trương Hằng mở công ty môi giới dịch vụ đẻ thuê, Trịnh Sảng khẳng định cô không có liên quan.

Trong file ghi âm, Trịnh Sảng nghẹn ngào khẳng định cô không làm công việc thất đức này. Nữ diễn viên mệt mỏi vì liên tục bị tung tin thất thiệt. Trịnh Sảng cũng bị đưa tin làm bồ nhí đại gia để nhận chu cấp phí sinh hoạt. "Tôi không hiểu, sao họ luôn nhằm vào tôi, họ có ý định gì, họ muốn tôi phải sống ra sao nữa?".

Trịnh Sảng tha thiết cầu xin các blogger Trung Quốc không bịa chuyện để câu view, khiến cuộc sống của cô càng khốn đốn. Nữ diễn viên giọng nghẹn ngào như đang khóc.

Trịnh Sảng từng viết tâm thư cầu cứu, chia sẻ cuộc sống tại Mỹ khó khăn vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nữ diễn viên bị phạt tội trốn thuế 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Sau khi nộp bù tiền thuế, Trịnh Sảng không còn khả năng chi trả các khoản đòi bồi thường khác của đối tác. Hiện cô trốn tại Mỹ để tránh khoản bồi thường 90 triệu NDT (hơn 12,5 triệu USD) cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh - đơn vị sản xuất bộ phim Người tình phỉ thúy.

Trịnh Sảng đang trốn tại Mỹ nên bất lực trước các tin tức tại Trung Quốc.

Trong lời tâm sự, Trịnh Sảng chia sẻ cô sống chật vật, bức bối vì ngày nào cũng phải nghe các cuộc gọi đòi bồi thường từ đối tác. "Tôi ăn uống dè sẻn, khi mới sang Mỹ, tôi chỉ có 5 cái áo, 2 cái quần nhưng chẳng dám mua thêm. Tôi phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Thời gian qua tôi sống nhờ sự hỗ trợ của bạn bè", Trịnh Sảng kể khổ.

Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê. Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.