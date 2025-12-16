Ngu Thư Hân bị chê diễn tệ

Theo QQ, bộ phim Song quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đóng chính lên sóng sau nhiều lần phải lùi lịch trình. Tuy nhiên, những tập đầu phim tạo nên phản ứng trái chiều, đặc biệt là tranh cãi "phim có cổ xúy mối quan hệ loạn luân giữa anh trai em gái hay không?".

Cảnh quay tình cảm giữa anh em nuôi gây tranh cãi trong phim mới của Ngu Thư Hân.

Phim xoay quanh mối quan hệ của hai anh em Khương Mộ (do Ngu Thư Hân thủ vai) và Cận Triêu (do Hà Dữ thủ vai). Cha của Khương Mộ nhận Cận Triêu là con trai, nhưng cả hai xa cách từ năm 9 tuổi. Mãi 9 năm sau họ mới gặp lại. Sau nhiều khó khăn, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng vấp phải không ít sự phản đối.

Theo QQ, nội dung cặp đôi anh em giả nảy sinh tình cảm vốn đã gây tranh cãi, cách nhà làm phim Song quỹ triển khai tình tiết càng khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Kịch bản bị đẩy đi quá nhanh, ngay khi Khương Mộ tìm đến nhà của cha và anh trai nuôi ở Thái Lan, cô đã mang theo sự xao xuyến e thẹn động lòng của thiếu nữ. Đó không phải là cảm xúc của con gái và em gái khi nhiều năm xa cách mới gặp lại người thân, điều này khiến khán giả cảm thấy khớp và khó chấp nhận việc tình cảm nam nữ chính phát triển quá nhanh chóng.

Đoàn phim còn thiết kế cảnh quay nhạy cảm như việc Khương Mộ nằm mộng hôn anh trai, cả hai vui đùa ở hồ bơi hay khi cô say mê mùi hương nam tính toát ra từ Cận Triêu. Tình tiết phim bị đánh giá có phần thô tục, vượt quá giới hạn đạo đức và mức độ tiếp nhận của người xem.

Diễn xuất của Ngu Thư Hân cũng bị đánh giá là thiếu tự nhiên, không có nhiều biểu cảm đơ cứng trong những cảnh cần thể hiện cảm xúc.

QQ đánh giá Song quỹ có phần hình ảnh đẹp mắt, hiện tại độ hot, mức độ thảo luận và lượt xem phim ở mức khá. Theo nguồn tin việc bộ phim được phát sóng là thành công với Ngu Thư Hân, điều này chứng minh cô không bị cấm sóng sau loạt scandal ầm ĩ vừa qua.

Trước đó, Ngu Thư Hân vướng vào nhiều luồng dư luận, trong đó cô bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tố cáo bắt nạt, cô lập trong show giải trí Năm nhất. Nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cho rằng vì những hành động ám chỉ của Ngu Thư Hân, anh bị chửi bới là gã trai tồi phụ bạc tình cảm suốt 8 năm, mất hết cơ hội diễn xuất, trong khi đó Triệu Chí Vỹ khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Ngu Thư Hân.

Nhiều video trong quá khứ của Ngu Thư Hân bị cho là đang bắt nạt các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải... liên tục bị nhắc lại. Ngu Thư Hân nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, hành động lố thiếu tôn trọng các tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn lao đao vì bê bối trong kinh doanh của gia đình. Cha mẹ cô có những khoản nợ khó trả, bị hạn chế tiêu dùng, tuy nhiên công chúng bắt gặp nữ diễn viên mua túi xách hàng hiệu bằng tiền mặt của cha. Dù Ngu Thư Hân khẳng định cô không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của cha mẹ, khán giả vẫn chỉ trích nữ diễn viên.

Ngu Thư Hân thông báo dự án mới sau nhiều scandal.

Bộ phim Nhất niệm Giang Nam do cô đóng chính cũng đã ngừng quay. Trong ngày dự định khai máy, nhiều người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã gửi lẵng hoa, đến tận trường quay chúc mừng nhưng nữ diễn viên không xuất hiện. Sau đó, studio của nữ diễn viên giải quyết bằng cách tài trợ vé tàu xe cho fan. Tháng 9, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc - đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên phải hủy nhiều hoạt động như livestream cho các thương hiệu đang hợp tác, chụp ảnh tạp chí, quay show truyền hình.

Hiện tại, cùng với việc phát sóng phim Song quỹ, Ngu Thư Hân đã công khai dự án mới là Vân Sơ Lệnh. Tuy nhiên, cũng giống Nhất niệm Giang Nam, dự án này chưa công bố nam chính và ngày khai máy. Trong khi đó, Ngu Thư Hân đã bị xóa tên khỏi đoàn phim Nhất niệm Giang Nam. Theo QQ, với tình trạng của Ngu Thư Hân, nhiều nghệ sĩ nam không dám đóng phim cùng cô.