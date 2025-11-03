Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Ngu Thư Hân trả giá

Minh Vũ

TPO - Ngu Thư Hân đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ vì những tin đồn xấu tính với đồng nghiệp.

Trang QQ đưa tin Ngu Thư Hân phát hành ca khúc mới Mộng vào đầu tháng 11, tuy nhiên dù có hoạt động nghệ thuật mới, danh tiếng của cô vẫn không được khôi phục. Ngược lại, nữ diễn viên sinh năm 1995 đánh mất hơn 160.000 người theo dõi chỉ trong một ngày. Điều này thể hiện danh tiếng của nữ diễn viên vẫn bị ảnh hưởng bởi scandal thái độ xấu tính với đồng nghiệp trước đó.

Tác phẩm mới Mộng được phát hành nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt của Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, ca khúc không được khán giả hưởng ứng. Mặt khác, nhiều người còn tỏ ra khó chịu khi Ngu Thư Hân không lên tiếng giải thích về những scandal bắt nạt đồng nghiệp ồn ào gần đây mà chỉ im lặng để sự việc chìm xuống. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ thất vọng và quay lưng lại với nữ diễn viên Thương lan quyết.

ngu-thu-han3.jpg
Ngu Thư Hân liên tục sụt giảm lượng người hâm mộ, mỗi lần xuất hiện đều bị chỉ trích.

Theo QQ, trước đó Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư được đánh giá là hai gương mặt nổi bật nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995. Cả hai đều có tác phẩm gây tiếng vang, lượng người hâm mộ ủng hộ hùng hậu. Song, họ cùng vướng vào những tranh cãi trong sự nghiệp. Triệu Lộ Tư phải tạm dừng diễn xuất vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ, trong khi đó Ngu Thư Hân bị nhiều đồng nghiệp lên tiếng tố cáo xấu tính.

Ngu Thư Hân bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tố cáo bắt nạt, cô lập trong show giải trí Năm nhất. Nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cho rằng vì những hành động ám chỉ của Ngu Thư Hân khiến anh bị chửi bới là gã trai tồi phụ bạc tình cảm suốt 8 năm, mất hết cơ hội diễn xuất, trong khi đó Triệu Chí Vỹ khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Ngu Thư Hân.

Nhiều video trong quá khứ của Ngu Thư Hân bị cho là đang bắt nạt các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải... liên tục bị nhắc lại. Ngu Thư Hân nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, thiếu tôn trọng các tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn lao đao vì những bê bối trong kinh doanh của gia đình. Cha mẹ cô có những khoản nợ khó trả, bị hạn chế tiêu dùng, tuy nhiên công chúng bắt gặp nữ diễn viên mua túi xách hàng hiệu. Dù Ngu Thư Hân khẳng định cô không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của cha mẹ, khán giả vẫn chỉ trích nữ diễn viên.

ngu-thu-han6.jpg
Sự nghiệp Ngu Thư Hân lao đao, cô bị chê là "sao nữ xấu tính nhất" giới giải trí.

Tháng 9, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc - đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên phải hủy nhiều hoạt động như livestream cho các thương hiệu đang hợp tác, chụp ảnh tạp chí, quay show truyền hình. Bộ phim Nhất niệm Giang Nam do cô đóng chính cũng đã ngừng quay.

Minh Vũ
#Ngu Thư Hân #Triệu Lộ Tư #sao Hoa ngữ #Thương lan quyết

