Ngu Thư Hân bị xóa sổ

TPO - Ngu Thư Hân vướng nhiều lùm xùm đời tư, tuy nhiên nữ diễn viên chỉ giữ im lặng. Chính vì vậy, nhiều trang truyền thông đã xóa tên của Ngu Thư Hân.

Trang Sohu đưa tin Ngu Thư Hân đang lao đao khi danh tiếng xuống dốc, các hoạt động nghệ thuật liên tục bị hoãn lại vì scandal đời tư. Ngày 19/9, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân. Trong đó có, CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ, CGTN China Global Television Network (kênh truyền thông đối ngoại thuộc Đài Truyền hình Trung ương). Đây là một tín hiệu không tốt với Ngu Thư Hân, nhiều người cho rằng nữ diễn viên có thể bị xóa sổ, liệt vào danh sách nghệ sĩ có vết đen trong thời gian tới.

Không chỉ bị giới truyền thông gạch tên, Ngu Thư Hân bị phải hủy nhiều hoạt động như livestream cho các thương hiệu đang hợp tác, chụp ảnh tạp chí, quay show truyền hình. Ngày 29/8, tài khoản của thương hiệu sữa chua Yousuanru đã ẩn/xóa toàn bộ bài viết liên quan đến Ngu Thư Hân trên các nền tảng. Phía Joocyee, dòng điện thoại Honor 300 series trả lời khách hàng rằng đã chấm dứt hợp tác từ trước với nữ diễn viên.

Nhiều trang truyền thông lớn xóa tên Ngu Thư Hân, có bài viết chỉ trích nữ diễn viên.

Thậm chí, bộ phim Nhất niệm Giang Nam do cô đóng chính cũng đã ngừng quay. Trong ngày dự định khai máy, nhiều người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã gửi lẵng hoa, đến tận trường quay chúc mừng nhưng nữ diễn viên không xuất hiện. Sau đó, studio của nữ diễn viên giải quyết bằng cách tài trợ vé tàu xe cho fan.

Bên cạnh đó, Nhật báo Nam Phương của Trung Quốc thống kê ngu Thư Hân đánh mất hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng MXH. Nữ diễn viên ngừng cập nhật trang cá nhân trong 30 ngày qua dù vấp phải nhiều tranh cãi và liên tục bị các đồng nghiệp cũ đứng lên chỉ trích.

Hiện tại, Ngu Thư Hân vướng vào nhiều luồng dư luận khác nhau, trong đó cô bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tố cáo bắt nạt, cô lập trong show giải trí Năm nhất. Nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cho rằng vì những hành động ám chỉ của Ngu Thư Hân khiến anh bị chửi bới là gã trai tồi phụ bạc tình cảm suốt 8 năm, mất hết cơ hội diễn xuất, trong khi đó Triệu Chí Vỹ khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Ngu Thư Hân.

Nhiều video trong quá khứ của Ngu Thư Hân bị cho là đang bắt nạt các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải... liên tục bị nhắc lại. Ngu Thư Hân nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, hành động lố thiếu tôn trọng các tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Công chúng yêu cầu phong sát Ngu Thư Hân vì nhiều bê bối đời tư.

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn lao đao vì những bê bối trong kinh doanh của gia đình. Cha mẹ cô có những khoản nợ khó trả, bị hạn chế tiêu dùng, tuy nhiên công chúng bắt gặp nữ diễn viên mua túi xách hàng hiệu bằng tiền mặt của cha. Dù Ngu Thư Hân khẳng định cô không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của cha mẹ, khán giả vẫn chỉ trích nữ diễn viên.