Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lộ diện dàn nghệ sĩ 'khuấy đảo' Đông Concert 2025

P.V

Sau nhiều tuần “úp mở”, Đông Fest 2025 đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ tham dự Đông Concert, đêm nhạc được mong chờ nhất trong mùa lễ hội cuối năm nay.

Theo Ban Tổ chức, Đông Concert năm nay sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop gồm: Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng Master D, Thắng, Nguyễn Trần Trung Quân, Lamoon, The Flob…, hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ và đủ sức “khuấy đảo” cộng đồng người hâm mộ.

2.jpg
Đông Concert 2025 quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn những bản hit đình đám theo phong cách hoàn toàn mới, kết hợp hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ mùa Đông lạnh giá. Qua đó, Đông Concert dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc xuyên suốt từ “ấm áp - gắn kết - bùng nổ”, tái hiện đúng tinh thần của lễ hội “mùa Đông là khi con người xích lại gần nhau để lan tỏa kết nối”.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc giải trí, Đông Concert 2025 còn được định vị như điểm hẹn văn hóa, nơi âm nhạc trở thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng trong mùa lễ hội cuối năm. Giữa không gian mùa đông se lạnh, từng giai điệu, từng khoảnh khắc tương tác trên sân khấu được kỳ vọng sẽ khơi dậy cảm xúc sẻ chia, đưa khán giả đến gần nhau hơn, cùng tạo nên những ký ức chung đáng nhớ.

Qua đó, Đông Concert góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, ấm áp và nhân văn, giá trị cốt lõi mà Đông Fest 2025 hướng tới trong hành trình xây dựng một lễ hội mùa Đông giàu trải nghiệm và kết nối dành cho cộng đồng.

Tâm điểm của sân khấu là mascot khổng lồ hình chú gấu Bắc Cực trắng được đặt ở vị trí trung tâm, hai màn LED cánh lớn mở rộng tầm nhìn tạo cảm giác không gian được kéo dài vô hạn, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhờ đó, Đông Concert không chỉ là đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, mà còn trở thành khoảnh khắc giao hòa cảm xúc, nơi cộng đồng cùng hòa nhịp để trải nghiệm một mùa lễ hội trọn vẹn và giàu kết nối.

Theo thông tin của BTC, chương trình không bán vé. Người tham dự có thể nhận vé tham dự đêm nhạc Đông Concert thông qua thực hiện thử thách trực tiếp tại không gian tương tác Lê Thạch. Ngoài ra, người tham dự có thể đăng kí online để có cơ hội nhận vé đêm nhạc trên website của Đông Fest (số lượng có hạn).

Đặc biệt, Đông Concert nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương.

P.V
#Đông Concert #V-Pop #Noo Phước Thịnh #Bích Phương #bóng đá #VietinBank

Cùng chuyên mục