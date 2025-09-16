Phim hot nhất Hàn Quốc hiện tại

TPO - Bộ phim "Ngự trù của bạo chúa" do Yoona và Lee Chae Min đóng chính đạt top một rating toàn quốc, đứng thứ nhất năm 2025 đang khiến khán giả si mê.

Trang Naver đưa tin tập 8 của bộ phim Ngự trù của bạo chúa (tên khác Bon Appétit, Your Majesty) do hai diễn viên Yoona và Lee Chae Min đóng chính đạt thành tích rating cực ấn tượng 15.4% (thời điểm cao nhất đạt 32.28%. Nhờ đó, tác phẩm trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất năm 2025 tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Ngự trù của bạo chúa còn lọt vào top 10 phim truyền hình có rating cao nhất mọi thời đại của tvN, Top 1 trong loạt phim có tỷ suất người xem cao nhất năm 2025 của tvN. Khi mới lên sóng, trên nền tảng Netflix phim đứng top một về tỷ suất người xem tại 41 quốc gia.

Phim của Yoona lập nhiều kỷ lục rating.

Ngự trù của bạo chúa có nội dung kể về Yeon Ji Young (Yoona) là nữ đầu bếp chuyên món Pháp trẻ tuổi tài giỏi ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về quá khứ 500 năm trước. Cô gặp gỡ hoàng đế Lee Heon (Lee Chae Min) và khiến chàng yêu mến nhờ tài nấu ăn. Chuyện tình của hai người thu hút người xem bởi tình huống dở khóc dở cười và cũng không kém phần lãng mạn.

Sau khi lên sóng, phim được khen ngợi có kịch bản hấp dẫn, khai thác tốt những tình tiết nhỏ như sự khó khăn của nữ chính Yeon Ji Young vì khác biệt văn hóa giữa thời hiện đại và cổ đại, các cảnh nấu ăn được quay ngon mắt, khơi gợi vị giác, thể hiện được tinh hoa ẩm thực thời Joseon (Hàn Quốc) và pha trộn với ẩm thực châu Âu, bối cảnh phim đẹp hoành tráng.

Nữ chính Yoona vốn xuất thân là ca sĩ thần tượng nhưng có diễn xuất duyên dáng tự nhiên, khả năng tạo tương tác tốt với bạn diễn kém 10 tuổi. Bên cạnh đó, 90% các cảnh nấu ăn chuyên nghiệp trong phim đều do YoonA thể hiện. Nữ diễn viên từng phải đi học nấu ăn 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn.

Yoona được khen ngợi vừa có diễn xuất tốt, vừa chuyên nghiệp.

Nam diễn viên Lee Chae Min là bất ngờ của phim. Trước đó, vai nam chính thuộc về tài tử Park Sung Hoon (từng đóng phim The Glory, Queen of Tears), tuy nhiên anh đã phải rút khỏi dự án này do tranh cãi về việc đăng tải nhầm ảnh nhạy cảm lên Instagram.

Lee Chae Min sinh năm 2000 từng bị đánh giá có ít kinh nghiệm và khả năng diễn xuất kém Park Sung Hoon, anh được chọn đóng vai nam chính chỉ 10 ngày trước khi đoàn phim Ngự trù của bạo chúa khởi quay. Tuy nhiên, anh đã thổi làn gió mới cho bộ phim, thể hiện tốt sự bồng bột táo bạo cần có của vai diễn. Lee Chae Min cũng hợp với tạo hình cổ trang và có sự tung hứng ăn ý với đàn chị Yoona.

Ngay cả nhân vật nữ phụ phản diện Kang Han Na cũng được khen ngợi có khí chất sang quý của tiểu thư khuê các cổ đại.