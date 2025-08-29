Phim của Yoona thống trị top một rating 41 nước

Theo Theqoo, bộ phim Ngự trù của bạo chúa (tên khác Bon Appétit, Your Majesty) là tác phẩm mới của đài tvN ra mắt với rating ấn tượng 4.856% ở tập đầu và đạt 6.642% ở tập 2, qua đó dẫn đầu khung giờ phát sóng. Phim còn phát sóng song song trên nền tảng Netflix và đứng top một về tỷ suất người xem tại 41 quốc gia.

Ngự trù của bạo chúa có nội dung kể về Yeon Ji Young (Yoona) là nữ đầu bếp trẻ tuổi tài giỏi ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về quá khứ 500 năm trước. Cô gặp gỡ hoàng đế Lee Heon (Lee Chae Min) và khiến chàng yêu mến nhờ tài nấu ăn. Chuyện tình của hai người thu hút người xem bởi tình huống dở khóc dở cười và cũng không kém phần lãng mạn.

Yoona gây ấn tượng với vai nữ đầu bếp xuyên không về quá khứ.

Phim giới thiệu nhiều món ngon trong ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc.

Sau 2 tập đầu, nữ chính Yeon Ji Young được đánh giá là cô gái dễ thương, thông minh, cuốn hút. Diễn xuất tự nhiên của Yoona giúp khán giả dễ dàng bị cuốn theo hành trình xuyên không của nữ chính. Yoona từng phải đi học nấu ăn 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn.

Nam diễn viên Lee Chae Min là bất ngờ của phim. Trước đó, vai nam chính thuộc về tài tử Park Sung Hoon (từng đóng phim The Glory, Queen of Tears), tuy nhiên anh đã phải rút khỏi dự án này do tranh cãi về việc đăng tải nhầm ảnh nhạy cảm lên Instagram.

Lee Chae Min sinh năm 2000 từng bị đánh giá có ít kinh nghiệm và khả năng diễn xuất kém Park Sung Hoon, anh được chọn đóng vai nam chính chỉ 10 ngày trước khi đoàn phim Ngự trù của bạo chúa khởi quay. Tuy nhiên, anh đã thổi làn gió mới cho bộ phim, thể hiện tốt sự bồng bột táo bạo cần có của vai diễn. Lee Chae Min cũng hợp với tạo hình cổ trang và có sự tung hứng ăn ý với đàn chị Yoona.

"Tôi không rành về diễn xuất lắm nhưng phải công nhận nhân vật hiện tại hợp bối cảnh phim hơn. Nếu nhân vật bạo chúa được xây dựng lớn tuổi hơn thì không hay như bây giờ đâu. Phiên bản hiện tại còn khá trẻ nên có cáu kỉnh, xấc xược chút thì cũng dễ chấp nhận hơn", một khán giả nhận xét.

Lee Chae Min được khen điển trai, diễn xuất tốt, đẹp đôi với đàn chị hơn 10 tuổi.

Yoona đầu tư đi học nấu ăn để thể hiện như các đầu bếp chuyên nghiệp.

Park Guk Jae, tác giả của cuốn tiểu thuyết trực tuyến Surviving as Yoensangun’s Chef (nguyên tác của phim), đã chia sẻ trên Instagram rằng: "Tôi vừa mới xem xong tập 1 của bộ phim, đối với nhân vật Yeon Ji Young mà Im Yoona thủ vai, tôi nghĩ không có ai phù hợp với vai diễn này hơn cô ấy cả. Hơn nữa, nam diễn viên Lee Chae Min cũng thể hiện hoàn hảo từ ngoại hình cho đến giọng nói của nhân vật Yeonsangun trong tiểu thuyết gốc. Thật sự bộ phim còn hấp dẫn hơn cả sự mong đợi của tôi nữa".