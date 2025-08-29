Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phim của Yoona thống trị top một rating 41 nước

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Ngự trù của bạo chúa" thu hút khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, nam nữ chính đẹp đôi và có tương tác thú vị.

Theo Theqoo, bộ phim Ngự trù của bạo chúa (tên khác Bon Appétit, Your Majesty) là tác phẩm mới của đài tvN ra mắt với rating ấn tượng 4.856% ở tập đầu và đạt 6.642% ở tập 2, qua đó dẫn đầu khung giờ phát sóng. Phim còn phát sóng song song trên nền tảng Netflix và đứng top một về tỷ suất người xem tại 41 quốc gia.

Ngự trù của bạo chúa có nội dung kể về Yeon Ji Young (Yoona) là nữ đầu bếp trẻ tuổi tài giỏi ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về quá khứ 500 năm trước. Cô gặp gỡ hoàng đế Lee Heon (Lee Chae Min) và khiến chàng yêu mến nhờ tài nấu ăn. Chuyện tình của hai người thu hút người xem bởi tình huống dở khóc dở cười và cũng không kém phần lãng mạn.

yoona1.jpg
Yoona gây ấn tượng với vai nữ đầu bếp xuyên không về quá khứ.
yoona2a.jpg
Phim giới thiệu nhiều món ngon trong ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc.

Sau 2 tập đầu, nữ chính Yeon Ji Young được đánh giá là cô gái dễ thương, thông minh, cuốn hút. Diễn xuất tự nhiên của Yoona giúp khán giả dễ dàng bị cuốn theo hành trình xuyên không của nữ chính. Yoona từng phải đi học nấu ăn 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn.

Nam diễn viên Lee Chae Min là bất ngờ của phim. Trước đó, vai nam chính thuộc về tài tử Park Sung Hoon (từng đóng phim The Glory, Queen of Tears), tuy nhiên anh đã phải rút khỏi dự án này do tranh cãi về việc đăng tải nhầm ảnh nhạy cảm lên Instagram.

Lee Chae Min sinh năm 2000 từng bị đánh giá có ít kinh nghiệm và khả năng diễn xuất kém Park Sung Hoon, anh được chọn đóng vai nam chính chỉ 10 ngày trước khi đoàn phim Ngự trù của bạo chúa khởi quay. Tuy nhiên, anh đã thổi làn gió mới cho bộ phim, thể hiện tốt sự bồng bột táo bạo cần có của vai diễn. Lee Chae Min cũng hợp với tạo hình cổ trang và có sự tung hứng ăn ý với đàn chị Yoona.

"Tôi không rành về diễn xuất lắm nhưng phải công nhận nhân vật hiện tại hợp bối cảnh phim hơn. Nếu nhân vật bạo chúa được xây dựng lớn tuổi hơn thì không hay như bây giờ đâu. Phiên bản hiện tại còn khá trẻ nên có cáu kỉnh, xấc xược chút thì cũng dễ chấp nhận hơn", một khán giả nhận xét.

yoona5.jpg
Lee Chae Min được khen điển trai, diễn xuất tốt, đẹp đôi với đàn chị hơn 10 tuổi.
yoona4.jpg
Yoona đầu tư đi học nấu ăn để thể hiện như các đầu bếp chuyên nghiệp.

Park Guk Jae, tác giả của cuốn tiểu thuyết trực tuyến Surviving as Yoensangun’s Chef (nguyên tác của phim), đã chia sẻ trên Instagram rằng: "Tôi vừa mới xem xong tập 1 của bộ phim, đối với nhân vật Yeon Ji Young mà Im Yoona thủ vai, tôi nghĩ không có ai phù hợp với vai diễn này hơn cô ấy cả. Hơn nữa, nam diễn viên Lee Chae Min cũng thể hiện hoàn hảo từ ngoại hình cho đến giọng nói của nhân vật Yeonsangun trong tiểu thuyết gốc. Thật sự bộ phim còn hấp dẫn hơn cả sự mong đợi của tôi nữa".

Minh Vũ
#Yoona #Lee Chae Min #Ngự trù của bạo chúa #phim Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục