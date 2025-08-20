Phim lập kỷ lục, Dương Mịch càng bị chê

TPO - "Sinh vạn vật" là tác phẩm mới của Dương Mịch đạt thành tích tốt cả về rating và lượng người xem. Song, diễn xuất của nữ diễn viên gây tranh cãi.

Ngày 20/8, trang 163 đưa tin bộ phim hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện tại là Sinh vạn vật do Dương Mịch và Âu Hào diễn chính. Tác phẩm đang có thành tích phát sóng rất tốt, nhưng nữ chính lại nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, rating trung bình của Sinh vạn vật khi chiếu trên CCTV8 đã đạt hơn 2,4%, thời điểm cao nhất, tỷ suất khán giả phá 4% là con số cực tốt thể hiện sức hút của bộ phim. Bên cạnh đó, lượng người xem liên tục tăng trưởng, đạt khoảng 90 triệu lượt xem/ngày. Sinh vạn vật cũng trở thành bộ phim có độ hot cao thứ 2 trên nền tảng iQiYi, chỉ sau siêu phẩm Cuồng phong.

Sinh vạn vật của Dương Mịch có thành tích tốt.

Theo 163, đánh giá chung của khán giả cho thấy Sinh vạn vật là tác phẩm có chất lượng sản xuất tốt, thẩm mỹ đẹp, nội dung hấp dẫn, xây dựng tốt không khí thời đại đang trong giai đoạn nông dân nổi dậy. Bên cạnh đó, các diễn viên phụ như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện, Hình Phi... đều diễn xuất tốt, góp phần đẩy cao trào của phim trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, nữ chính Dương Mịch bị nhận xét kém hơn hẳn so với các bạn diễn. Ngoại trừ cảnh khóc khi trở về nhà sau vụ bắt cóc, những cảnh khác của Dương Mịch bị đánh giá diễn xuất cứng, đôi mắt không có sức sống như buồn ngủ. Thực tế, nhân vật Ninh Tú Tú có số phận bi thảm và có nhiều cảnh cao trào, nhưng Dương Mịch diễn xuất chưa tới, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Phim đã đi qua gần một nửa chặng đường nhưng Dương Mịch chưa có cảnh quay nào tốt được khen ngợi về diễn xuất.

Ngoài ra, Dương Mịch còn bị đánh giá có gương mặt căng cứng, thiếu tự nhiên do can thiệp thẩm mỹ. Đứng bên cạnh các diễn viên đàn em như Lam Doanh Oánh, Hình Phi, khán giả nhận thấy rõ sự khác biệt giữa nhan sắc tự nhiên và dung nhan đã qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, dù thành tích của Sinh vạn vật rất tốt, Dương Mịch lại dần bộc lộ điểm yếu trong diễn xuất và ngày càng bị chê bai nhiều hơn.

Dương Mịch bị đánh giá có gương mặt thiếu tự nhiên.

Nữ diễn viên đã nỗ lực cải thiện diễn xuất nhưng vẫn kém cạnh so với dàn nghệ sĩ đóng phụ.

Sinh vạn vật được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu luyến và quyết tâm của tác giả Triệu Đức Phát. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời trắc trở của Ninh Tú Tú - con gái địa chủ tại vùng nông thôn nghèo Lỗ Nam. Khi Ninh Tú Tú sắp kết hôn thì bị thổ phỉ bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc khổng lồ. Tuy nhiên, cha của cô chỉ muốn bảo vệ tài sản đất đai của mình mà không màng tới con gái, còn để em gái nữ chính gả thay chị. Từ đó, Ninh Tú Tú có mâu thuẫn gay gắt với chính cha ruột, cuối cùng cắt đứt quan hệ và kết hôn với anh nông dân Phong Đại Cước.

Từ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu, Tú Tú bắt đầu học làm nông và hiểu được tầm quan trọng của đất đai đối với người nông dân. Cô dùng những kiến thức mình học được để giúp đỡ người nông dân, dẫn dắt phụ nữ thoát khỏi chế độ phong kiến hà khắc.