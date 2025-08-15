Dương Mịch được cứu

TPO - Dương Mịch từng bị chê cười khắp MXH vì có 3 tác phẩm thất bại trong một tháng. Năm 2025, nữ diễn viên lấy lại danh tiếng.

Ngày 15/8, trang 163 đưa tin bộ phim Sinh vạn vật do Dương Mịch, Tần Hải Lộ, Âu Hào đóng chính lên sóng trên kênh CCTV8 Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã có những thành tích mở màn khả quan.

Trong đó, tỷ suất xem trung bình của phim vào ngày đầu tiên đạt 1,9%, chỉ sau 10 phút phim đạt mốc rating 2%, thời điểm cao nhất đạt 2,6%. Đến ngày thứ hai phát sóng, phim đạt 2,8%. Các chỉ số về độ thảo luận, độ hot trên các trang thống kê Maoyan, iQiYi đều tăng nhanh, đạt kỷ lục trong năm 2025.

Sinh vạn vật do Dương Mịch đóng chính có khởi đầu tốt.

Bên cạnh đó, nội dung phim Sinh vạn vật và diễn xuất của Dương Mịch đều được đánh giá tốt. Bộ phim mở đầu với cảnh hôn lễ của đại tiểu thư Ninh Tú Tú (Dương Mịch). Tuy nhiên, một nhóm thổ phỉ đã bắt cóc Ninh Tú Tú để đòi tiền chuộc. Cha của cô vì không muốn bỏ tiền chuộc con gái, nên đã để em gái Ninh Tô Tô gả thay.

Khi Ninh Tú Tú trốn thoát trở về, cô nhận ra bản thân đã bị gia đình bỏ rơi, em gái thay mình kết hôn với người mà cô yêu suốt nhiều năm. Quá đau đớn, Ninh Tú Tú quyết định cắt đứt với gia đình, tự quyết định gả cho Phong Đại Cước (Âu Hào).

Sinh vạn vật được đánh giá có cảnh quay đẹp, sản xuất chỉn chu, dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, kịch bản hấp dẫn. Các nghệ sĩ kỳ cựu như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện đều tỏa sáng trong các cảnh quay.

Phim được đánh giá có chất lượng cao, cảnh quay đẹp, nội dung hấp dẫn.

Diễn xuất của Dương Mịch được khen ngợi.

Đặc biệt, nữ chính Dương Mịch đã có sự tiết chế biểu cảm, thể hiện cảm xúc một cách tinh tế, phù hợp hơn. So với các tác phẩm trước, có thể thấy Dương Mịch đã đầu tư vào tìm hiểu nhân vật, nỗ lực xây dựng hình tượng thôn nữ Ninh Tú Tú. Theo Sina, nữ diễn viên còn tới miền quê Đông Sơn, Trung Quốc trước 4 tháng để tìm hiểu về cuộc sống nông thôn. Dương Mịch cũng tâm huyết với dự án này khi liên tiếp nhiều tháng ở trên phim trường, không tham gia các sự kiện khác.

Nguồn tin bình luận thêm trong năm 2025, Dương Mịch trở lại liên tiếp với 3 tác phẩm, ngoài phim truyền hình Sinh vạn vật, còn có hai vai diễn khách mời trong Tương viên lộng (vai Vương Hứa Mai) và Vải tiến Trường An (vai Trịnh Ngọc Đình). Các nhân vật đều nhận được đánh giá tích cực, giúp Dương Mịch lấy lại danh tiếng.

Dương Mịch có 3 phim được đánh giá cao trong năm 2025.

Trước đó, năm 2024, tên tuổi của Dương Mịch trượt dài vì 3 phim liên tiếp thất bại là Hồ yêu tiểu hồng nương, Cáp Nhĩ Tân 1944 và Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.

Theo Sina, hiện tại Dương Mịch sẵn sàng đóng vai nhỏ ở dự án điện ảnh lớn chất lượng, hoặc nhận các bộ phim truyền hình thuộc dòng phim chính kịch có chiều sâu, thay vì đóng nhiều phim ngôn tình. Nhờ đó, các vai diễn của cô trở nên đa dạng. Mới đây, Dương Mịch đã nỗ lực để tham gia trong dự án phim điện ảnh Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong khi trước đó, Dương Mịch thường bị chê vì đóng phim điện ảnh "rác". Nỗ lực xây dựng lại danh tiếng của nữ diễn viên nhận được đánh giá cao của công chúng.