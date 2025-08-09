Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hong Kong 2025 mặc bikini cũng bị chê xấu

Minh Vũ

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong dần đánh mất danh tiếng khi dàn thí sinh có sắc vóc không lý tưởng.

hong-kong2a.jpg
Trang QQ đưa tin cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2025 (Trung Quốc) đang diễn ra với các hoạt động sôi nổi. Mới đây, nam diễn viên Viên Vỹ Hào cùng Lưu Bội Nguyệt đã dẫn 14 thí sinh xuất sắc nhất tới Malaysia để tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp bộ ảnh với áo tắm.
hong-kong3a.jpg
Các trang truyền thông đánh giá, nhóm thí sinh còn lại của cuộc thi có chiều cao khá khiêm tốn, ít người trên 1,7 m. Bên cạnh đó, nhiều người còn lộ khuyết điểm hình thể khi mặc bikini.
hong-kong21.jpg
hong-kong-20.jpg
Theo QQ, dù ban tổ chức cho biết năm nay có nhiều thí sinh có học thức tham gia, nhưng với một cuộc thi hoa hậu, điều khán giả chú ý đầu tiên vẫn là vóc dáng. Tuy nhiên, 14 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết chưa có ai nổi trội hơn, trở thành cái tên được đặt nhiều kỳ vọng. Trên ảnh là thí sinh số 13 (phải) Viên Văn Tĩnh (Jane), 27 tuổi, cao 1,74 m, là trợ lý giám đốc. Ảnh trái là Hà Vịnh Đa, 20 tuổi, cao 1,61 m, là sinh viên.
hong-kong6-ly-duan-yen.jpg
hong-kong8-cam-vinh-ninh.jpg
Có thể nói, chất lượng thí sinh ngày càng kém khiến cuộc thi Hoa hậu danh giá bậc nhất tại châu Á dần mất đi sức hấp dẫn, khiến công chúng không còn quan tâm đến người thắng giải. Trong ảnh là Lý Duẫn Yên (Victoria, trái), 21 tuổi, cao 1,71 m và Thái Hoa Anh, 23 tuổi, cao 1,66 m.
hong-kong11-mac-pham.jpg
hong-kong-luong-thien-huyen.jpg
Mạc Phàm (trái) 25 tuổi, cao nổi bật nhất dàn thí sinh - 1,78 m. Cô là biên tập viên tin tức. Lương Thiến Huyên (trái), 27 tuổi, cao 1,61 m, là cố vấn lĩnh vực tài chính.
hong-kong17.jpg
hong-kong-tran-vinh-thi.jpg
Ảnh trái là thí sinh số 8 Nhạc Phàm Địch, 23 tuổi, cao 1,66 m, làm việc lĩnh vực xuất nhập khẩu. Trần Vịnh Thi (Stacey, phải, thí sinh số 9) thừa nhận rằng mặc dù lịch trình tham gia các sự kiện dày đặc, cô vẫn duy trì việc chạy bộ 10 km mỗi ngày, kiên trì theo đuổi ước mơ. Trần Vịnh Thi chỉ cao 1,6 m nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, vẫn được đánh giá là thí sinh sáng giá bậc nhất của cuộc thi. Cô đang học lấy bằng tiến sĩ tại New York, Mỹ.
hong-kong9.jpg
hong-kong-thi-vu-ky.jpg
Trong buổi chụp hình, thí sinh Thi Vũ Kỳ (phải), 26 tuổi, cao 1,66 m, hiện là nhân viên ngân hàng cho biết đã giảm 14 kg trước khi bắt đầu cuộc thi. Tuy nhiên, Thi Vũ Kỳ vẫn chưa hài lòng với hình thể hiện tại của mình và cố gắng khi tới đêm chung kết sẽ giảm 4 kg. "Lượng mỡ trong cơ thể tôi hiện dưới 20%, và hôm nay tôi đang có vóc dáng khá tốt. Nếu tôi có thể giảm thêm 4 kg nữa thì sẽ hoàn hảo. Thực ra, ngoài đời thì không vấn đề gì, nhưng trước ống kính thì không ổn", Thi Vũ Kỳ chia sẻ. Ảnh trái là thí sinh Cam Vịnh Ninh, 26 tuổi, cao 1,71 m.
hong-kong33a.jpg
hong-kong34a.jpg
Người đẹp số 5 Tăng Duyệt Diêu (Elysia, trái)) và thí sinh số 6 Chu Văn Tuệ (Teresa), sở hữu làn da rám nắng, toát lên vẻ khỏe khoắn. Với vóc dáng săn chắc, Chu Văn Tuệ thậm chí còn trông giống một vận động viên thể hình. Chu Văn Tuệ năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Birmingham và là một chuyên gia vật lý trị liệu.
hong-kong19.jpg
hong-kong45a.jpg
Hoa hậu Hong Kong lần đầu tổ chức vào đầu thập niên 1970, nhiều gương mặt được phát hiện sau cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử San, Hồ Hạnh Nhi... Hơn 10 năm qua, chất lượng cuộc thi bị chê ngày càng đi xuống, những người đăng quang không nổi bật nhan sắc, ít thí sinh tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Người đăng quang năm ngoái là người mẫu kiêm ca sĩ Nghê Nhạc Lâm. Trong ảnh là Văn Nhã Nghi (trái), 26 tuổi, cao 1,68 m, kinh doanh dược phẩm và Viên Văn Tĩnh (Jane), 27 tuổi, cao 1,74 m, là trợ lý giám đốc.
Minh Vũ
#hoa hậu hong kong #hoa hậu hong kong 2025 #Trương Mạn Ngọc #Lý Gia Hân #Viên Vịnh Nghi #Quách Ái Minh #Chung Sở Hồng #Quách Khả Doanh #Từ Tử San #Hồ Hạnh Nhi

