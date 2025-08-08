Vị thế Hoa hậu Hòa bình suy giảm

TPO - Cuộc bình chọn của chuyên trang sắc đẹp Missosology làm dấy lên cuộc tranh luận về vị thế của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trong Big 5. Nhiều người cho rằng cuộc thi này ngày càng mất giá vì những ồn ào.

Ngày 7/8, chuyên trang sắc đẹp Missosology đăng tải bài viết, trưng cầu ý kiến của khán giả về việc có nên xếp cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) vào Big 5 các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh hay không.

"Đã đến lúc chúng ta công nhận Miss Grand International là một trong những cuộc thi trong Big 5? Điều gì khiến Hoa hậu Hòa bình xứng đáng với vị thế của một cuộc thi sắc đẹp lớn?", chuyên trang này viết.

Bài viết ngay lập tức gây tranh luận sôi nổi. Nhiều fan sắc đẹp đã bày tỏ quan điểm về vị thế của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Đây cũng là vấn đề gây tranh luận nhiều năm qua khi Hoa hậu Hòa bình nổi lên là cuộc thi có lượng fan lớn nhưng vẫn gây hoài nghi về giá trị, uy tín của nó.

Ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hòa bình Christine Juliane Opiaza.

Đi ngược lại tôn chỉ, mục đích

Theo khán giả, những yếu tố để một cuộc thi sắc đẹp có thể lọt vào Big 5 đó là uy tín, kiên trì với tôn chỉ - mục đích, sản xuất và quảng bá tốt, công bằng trong kết quả. Cho đến nay, MGI được cho rằng chỉ đạt ở khâu sản xuất, quảng bá còn những yếu tố còn lại đều không đạt.

Nhiều ý kiến đồng tình Hoa hậu Hòa bình là một trong những cuộc thi đang được quan tâm hiện nay với lượng người theo dõi đông đảo. Bên cạnh đó quy mô tổ chức, dàn dựng sân khấu, chất lượng thí sinh của Hoa hậu Hòa bình cũng được đánh giá cao, nổi bật so với các cuộc thi khác.

Tuy nhiên, mức độ nổi tiếng, cách tổ chức xa hoa không đồng nghĩa với việc Hoa hậu Hòa bình được đánh giá cao. Ở khía cạnh về giá trị, nguyên tắc, Hoa hậu Hòa bình được cho rằng thua kém các cuộc thi đã được công nhận trong Big 5.

Điển hình, nhiều khán giả nhận xét cách tổ chức Hoa hậu Hòa bình hoạt động đang đi ngược lại mục đích mà họ luôn rao giảng đó là "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực".

"Là chủ sở hữu của cuộc thi, ông Nawat nên là người tích cực thúc đẩy mục tiêu này. Tuy nhiên, dường như ông ấy thường gây tranh cãi với người khác, điều này trái ngược với thông điệp hòa bình mà tổ chức này nên thể hiện. Phải có sự thống nhất chặt chẽ giữa tổ chức và chủ sở hữu để thực sự đại diện và duy trì tôn chỉ mà họ theo đuổi", khán giả bình luận.

Ý kiến khác lại cho rằng hoạt động quảng bá của MGI dù rầm rộ nhưng không có tác động thực chất đến cộng đồng. Cuộc thi tập trung nhiều vào các buổi biểu diễn lộng lẫy, dàn dựng hoành tráng nhưng không có dự án hay hoạt động xã hội nào thành công, tạo được dấu ấn giống như Miss Universe hay Miss World.

Ông Nawat - Chủ tịch MGI - vấp phải nhiều chỉ trích của các fan sắc đẹp.

Tham vọng chưa thành

Bên cạnh đó, với lịch sử tổ chức ngắn ngủi so với những sân chơi sắc đẹp khác, những tranh cãi xung quanh ban lãnh đạo, tập trung vào biểu diễn hơn là tạo ảnh hưởng, MGI được cho rằng đang gặp khó khăn trong việc đạt được vị thế ưu tú mà nó muốn hướng tới trong bối cảnh sắc đẹp toàn cầu.

Ngay từ khi ra đời, ông Nawat - chủ tịch MGI - đã đặt ra câu slogan cho tổ chức này, đó là "We are Grand - The One and Only" (Tạm dịch: Chúng tôi là Grand - số một và duy nhất).

Khẩu hiệu này thể hiện tham vọng của ông Nawat muốn đưa MGI lên vị thế dẫn đầu trong Big 5. Tuy nhiên, cách mà ông điều hành cuộc thi trong nhiều năm qua như con dao hai lưỡi, giúp MGI nổi tiếng hơn nhưng đồng thời nhận về những phản ứng tiêu cực và lượng antifan hùng hậu.

"Cuộc thi này chỉ có một và duy nhất, bởi vì không có cuộc thi sắc đẹp nào khác hành xử giống như lãnh đạo của MGI. Miệt thị ngoại hình và tạo ra những màn kịch không cần thiết là cách để họ thu hút nhiều người xem hơn. Số lần họ truất ngôi nhiều hơn cả số lần họ trao vương miện cho các người đẹp", khán giả bình luận.

Nhiều người cho rằng MGI tiếp tục nổi tiếng như cách mà Nawat mong muốn, tuy nhiên việc cuộc thi này có thể bước chân vào Big 5 và thực sự được công nhận hay không thì vẫn là câu chuyện gây tranh cãi.