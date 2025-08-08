Cảnh Quyền Linh hôn Hồng Đào

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau ồn ào của nữ chính, "Chốt đơn" gần như chuyển hướng trọng tâm bộ phim sang chuyện tình của cặp đôi trung niên Bình - An do nghệ sĩ Hồng Đào và Quyền Linh thủ vai.

Sau nhiều lần trì hoãn ngày phát hành, Chốt đơn tung trailer, ấn định ra rạp ngày 8/8. Đáng chú ý, nhà sản xuất gần như thay đổi trọng tâm phim sau vụ việc của Thùy Tiên.

Với việc sử dụng diễn viên AI thay thế vai nữ chính ban đầu, phim vẫn giữ lại tuyến truyện của nhân vật Hoàng Linh. Song, mạch phim của Chốt đơn gần như chuyển thành "ngôn tình trung niên", đào sâu đời sống chật vật, tình cảm của người dân lao động lớn tuổi.

img-0326.jpg
"Ngôn tình trung niên" giữa Quyền Linh và Hồng Đào gây chú ý.

Trong một phân đoạn, ông An - tài xế xe ôm công nghệ (Quyền Linh đóng) tiết lộ với bà Bình (Hồng Đào thủ vai) - chủ tiệm salon bình dân việc ông mắc bệnh Alzheimer.

Mối quan hệ tri kỷ lâu năm chuyển biến khi bà Bình chủ động bày tỏ tình cảm, nói khát vọng không muốn cô độc tuổi xế chiều. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái gật đầu của ông An và nụ hôn giữa hai người.

Đoạn kết trailer với cảnh hôn của hai nghệ sĩ được khán giả chú ý, khen "dễ thương" trước ngày phim ra mắt.

Nội dung trailer cho thấy phim đề cập sự đối lập giữa hai thế hệ. Một bên giới trẻ gắn cuộc sống với công nghệ, livestream, đo đếm giá trị bằng lượt xem. Phía còn lại là những người lớn tuổi gần như không quan tâm đến sự tồn tại của công nghệ (thông qua chi tiết phát tờ rơi tìm người thân).

img-0339.jpg
img-0338.jpg
img-0337.jpg
Hai nhân vật Bình - An gây chú ý trong phim.

Tình huống của nhân vật Hoàng Linh cũng phản ánh áp lực công việc và sự cô đơn trong giới trẻ, trong khi tuyến truyện của ông An - bà Bình lại đặt ra câu hỏi về sự kết nối giữa người với người, khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái.

Chốt đơn ra rạp sau 7 tháng chật vật dời ngày phát hành, xử lý hậu kỳ. Ở suất chiếu sớm ra mắt truyền thông, đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito nói "dự án rất khổ", thậm chí nghĩ viễn cảnh đắp chiếu tác phẩm.

"Khi biết tin về sự cố, chúng tôi hoang mang, bất ngờ, không ai kịp phản ứng bất cứ điều gì. Chúng tôi cũng không nghĩ được phương án nào khi thời điểm ra rạp cận kề. Tuy nhiên trong nguy có cơ, biến cố là cơ hội để tôi nhìn nhận lại bộ phim, có thời gian hơn hoàn thiện dự án. Chúng tôi mang bộ phim ra mắt khán giả trọn vẹn. Chúng tôi hạnh phúc vì không bỏ cuộc", Nam Cito chia sẻ.

Về quyết định táo bạo sử dụng AI thay thế nữ chính Thùy Tiên, Nam Cito cho biết ban đầu anh và Bảo Nhân e ngại ý tưởng này, sợ nhân vật mang lại cảm giác giả tạo, thiếu cảm xúc.

Tuy nhiên, nhà sản xuất và đạo diễn mạo hiểm dùng AI thay mặt Thùy Tiên để phim được ra rạp, chỉ mong hoàn vốn cho nhà đầu tư, trả lương ê-kíp.

Nhìn vào thành tích phim Việt từ đầu năm, gout xem phim của khán giả vẫn nghiêng về đề tài gia đình, tâm lý và tình cảm. Với sự chuyển hướng trọng tâm phim, cộng thêm tâm lý tò mò "xem diễn viên AI đóng phim điện ảnh", khả năng cao Chốt đơn được khán giả "thương" và ủng hộ sau 7 tháng chật vật tìm đường ra rạp.

Trạch Dương
