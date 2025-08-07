Cuộc đua ngầm giành suất thi Hoa hậu Thế giới

TPO - Khán giả đang đưa ra nhiều cái tên nối gót Ý Nhi đến với Miss World lần thứ 73, sau khi đơn vị nắm giữ bản quyền quyết định handpick hoa hậu, á hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới.

Đằng sau chiến lược “handpick”

Sau 10 năm chọn đại diện Việt Nam dự thi Miss World thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Miss World Vietnam, đơn vị nắm giữ bản quyền bất ngờ thay đổi chiến lược. Phương án được đưa ra là “handpick”, chọn người đẹp có danh hiệu cấp quốc gia dựa trên đánh giá nội bộ, tiếp nối Ý Nhi tham dự Hoa hậu Thế giới.

Quyết định này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh sắp tới không nhất thiết là cô gái đăng quang Miss World Vietnam. Đơn vị giữ bản quyền có toàn quyền chọn lựa ứng viên họ cho là phù hợp nhất. Đây là bước ngoặt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chọn đại diện dự thi Miss World của đơn vị này.

Chiến lược này được đưa ra giữa lúc Miss World Vietnam 2025 chưa diễn ra, trong khi cuộc thi Miss World lần thứ 73 cận kề.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam Ý Nhi và Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam Bảo Ngọc.

Miss World Vietnam đang có nhiều thuận lợi với chiến lược handpick, do tổ chức Miss World không quá khắt khe về danh hiệu của đại diện các nước. Tại Miss World lần thứ 72, người đẹp Opal Suchata Chuangsri của Thái Lan đăng quang dù được handpick vội vàng, không thông qua cuộc thi cấp quốc gia Miss World Thailand. Cô mạo hiểm từ bỏ danh hiệu đương kim Á hậu 3 Miss Universe và đăng quang thuyết phục.

“Miss World không phải là sân chơi thiên về hào quang hay trình diễn. Đây là cuộc thi đòi hỏi chiều sâu, sự kiên trì và lý tưởng sống rõ ràng. Trong thời gian cấp thiết như hiện tại, chúng tôi cần đại diện có thể mang tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu văn hóa, tư duy quốc tế và khả năng truyền cảm hứng bằng hành động cụ thể”, bà Kim Dung nhấn mạnh.

Quyết định này phản ánh sự thay đổi tư duy từ việc tìm kiếm một gương mặt chiến thắng ở cuộc thi trong nước sang tuyển chọn đại diện Việt Nam dựa trên quá trình quan sát dài hạn, phân tích thành tích và đánh giá tiềm năng lâu dài.

Miss World trong suốt 73 năm tồn tại luôn là sân chơi khắt khe, đề cao vẻ đẹp đi kèm với trí tuệ, giá trị lan tỏa cộng đồng và đặc biệt là phần thi Beauty with a Purpose - “trái tim” của cuộc thi. Vì vậy, việc cử một thí sinh đã có bản lĩnh, tri thức và câu chuyện truyền cảm hứng giúp Việt Nam tăng cơ hội đạt thành tích cao.

Ai xứng tầm thi Miss World?

Nhìn lại thành tích quốc tế của các người đẹp Việt Nam, không ít người đạt được thứ hạng cao dù chỉ mang danh “đại diện handpick”.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022 dù mang danh á hậu cuộc thi Miss World Vietnam 2022 khi đến với cuộc thi. Tương tự, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Bùi Khánh Linh cũng lần lượt đạt danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 3 Miss Intercontinental 2022 và 2023.

Với hệ sinh thái hoa hậu, á hậu thuộc quyền quản lý, khán giả liên tục đồn đoán về cái tên xứng đáng nhất. Theo thông lệ và khả năng hợp lý nhất, người nối gót Ý Nhi thi Miss World sẽ là Minh Kiên - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Sự im lặng bất thường của cô thời gian qua khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang “giấu bài” để chuẩn bị cho Miss World.

Nhiều cái tên được khán giả dự đoán đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73.

Một cái tên khác cũng được quan tâm là Á hậu Phương Thanh. Cô không chỉ có nền tảng tri thức, còn vừa đạt huy chương Bạc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp. Với những thành tích này, liệu công ty chủ quản có quyết định chọn Phương Thanh thi Miss World lần thứ 73?

Fan sắc đẹp cũng đặt niềm tin vào Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cho rằng cô là ứng viên tiềm năng nhất đại diện Việt Nam ở Miss World lần thứ 73.

Với chiều cao nổi bật 1,86 m, khả năng thuyết trình tiếng Anh lưu loát và hồ sơ học thuật đáng nể (tốt nghiệp loại giỏi Đại học Quốc tế, là nhà sáng lập dự án Gen Zero)... cô hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí cuộc thi.

Tuy nhiên, việc Bảo Ngọc đang "vướng" danh hiệu quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam 2025, khó có khả năng cô gác lại ngôi vị quốc tế để tiếp tục hành trình thi nhan sắc. Đây cũng là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam.

Một số hoa hậu, người đẹp như Quế Anh, Lương Thùy Linh, Lê Phan Hạnh Nguyên... liên tục xuất hiện trong các bài dự đoán của khán giả. Song, điều quan trọng nhất người được chọn không chỉ có năng lực hiện tại mà còn phải có tiềm năng phát triển lâu dài, trở thành hình ảnh đại diện tích cực cho phụ nữ Việt trên sân khấu quốc tế.