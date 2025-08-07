DTAP không còn đứng sau Phương Mỹ Chi

TPO - Xuất hiện tại buổi ra mắt dự án "Made in Vietnam", Phương Mỹ Chi nói cô xúc động vì DTAP có bước tiến mới trong sự nghiệp, không còn đứng sau bất cứ nghệ sĩ nào.

"DTAP đã hết đứng sau", Phương Mỹ Chi đưa nhận định về DTAP sau khi nhóm phát hành MV Made in Vietnam tối 6/8.

Phương Mỹ Chi quen biết và đồng hành cùng nhóm producer từ lúc "không ai biết DTAP là ai" đến chủ nhân của loạt hit Để Mị nói cho mà nghe, See tình (Hoàng Thùy Linh). Nhóm producer cũng tạo ra album Vũ trụ cò bay giúp Phương Mỹ Chi chuyển hướng phong cách âm nhạc.



"DTAP là người hỗ trợ tôi rất nhiều, các anh cũng đứng sau những ca khúc giúp tôi tỏa sáng ở Sing!Asia 2025. Ngay lúc này, tôi xin được phép nói DTAP không còn đứng sau bất kỳ ai nữa. Giấc mơ của các anh đã thành hiện thực", Phương Mỹ Chi nói.

Nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ buổi giới thiệu MV có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.

Sau nhiều năm tạo hit cho Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, gần đây có Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà... DTAP dần "lộ diện", chuyển hướng từ producer sang nghệ sĩ hoạt động độc lập.



Trong buổi giới thiệu dự án, DTAP nói khâu sáng tác, sản xuất và dàn dựng MV được ấp ủ suốt một năm. DTAP đang thể hiện rõ quyết tâm chuyển hướng, thích nghi thị trường với MV đóng vai trò sản phẩm debut của nhóm producer.

DTAP lần này tiếp tục tận dụng thế mạnh kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại. Đại diện nhóm producer chia sẻ phần nhạc cụ dân tộc trong Made in Vietnam được phối khí và thu âm hoàn toàn từ nhạc cụ thật như đàn bầu, đàn tranh, kèn sona, trống nhằm giữ nguyên chất truyền thống trong ca khúc phản ánh thời đại.

Made in Vietnam được thể hiện dưới dạng chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt, mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước qua hình ảnh đặc trưng ba miền Bắc - Trung - Nam. Ê-kíp còn mời 100 diễn viên quần chúng, bên cạnh những cái tên tiêu biểu trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế như vận động viên Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê.

NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi góp giọng trong Made in Vietnam.

“Chúng tôi nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả khắp đất nước và muốn nhân dịp này gửi lời tri ân đến khán giả. Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì mời được hơn 100 người xuất hiện trong MV. DTAP biết mình nhỏ bé và thấy quá may mắn cho dự án này", đại diện DTAP chia sẻ.

Ngoài sự góp giọng của Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân, điểm nhấn của MV là việc NSND Thanh Hoa thể hiện một phần ca khúc trước khung cảnh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhằm khơi gợi ký ức hào hùng của dân tộc.

NSND Thanh Hoa cho biết từ lâu bà không xuất hiện trong MV mang tinh thần tự hào. “Khi nhận được lời mời từ DTAP, tôi đã rất thích ý tưởng dự án. Bước vào set quay, tôi bất ngờ khi ê-kíp tâm huyết với sản phẩm thể hiện tình yêu cho Việt Nam", bà nói.