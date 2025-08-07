Ca sĩ Nguyên Vũ khác người

TPO - Nguyên Vũ gây chú ý khi công bố dự án âm nhạc có đến 34 ca khúc mang đặc trưng tỉnh, thành sau khi sáp nhập. Nam ca sĩ đồng thời nói "sẵn sàng biểu diễn không cần cát-xê, chỉ cần có người ngỏ lời mời''.

Nguyên Vũ vừa ra mắt dự án âm nhạc Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, hòa cùng trào lưu hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) đang được nhiều nghệ sĩ hưởng ứng.

Song, nam ca sĩ làm nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi dự án có đến 34 ca khúc tượng trưng sự đổi mới của đất nước. Ngoài một số bài hát như Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, Người Việt Nam tự hào, Thành phố rạng rỡ giữa non sông, các ca khúc còn lại nhấn mạnh đặc trưng tỉnh thành như Đồng Tháp đất lành thơm hương, An Giang địa linh nhân kiệt, Vĩnh Long ngày tươi sáng, Cần Thơ gạo trắng nước trong...

Thông thường, ca sĩ thường gói gọn 10-15 ca khúc khi phát hành album, E.P. Nguyên Vũ là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam ra mắt dự án có đến 34 sản phẩm âm nhạc. Trước thắc mắc của nhiều người, Nguyên Vũ nói anh dồn tâm sức thực hiện 34 bài hát, muốn đóng góp một phần công sức lan tỏa sự đổi mới của đất nước. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ ra mắt sản phẩm đề tài quê hương, đất nước một cách bài bản.

Nguyên Vũ cho ra mắt đến 34 ca khúc thuộc dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: Thanh Ngân.

Nguyên Vũ nói thêm dự án gặp nhiều thách thức do ê-kíp chưa quen địa giới hành chính mới. "Chúng tôi sửa đi sửa lại không biết bao nhiều lần để lựa ca từ phù hợp 34 tỉnh, thành sau sáp nhập. Tôi ví dụ, trước đây khi nhắc về Đắk Lắk, mọi người nghĩ về thủ phủ cà phê, vùng đất núi rừng. Nhưng hiện tại Đắk Lắk có thêm vị mặn mà của biển cả, vùng đất Phú Yên, thành ra anh em nhạc sĩ và tôi phải cân nhắc trước khi ra mắt khán giả", nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ sinh năm 1975 kỳ vọng 34 ca khúc góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của các tỉnh thành sau sáp nhập, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa bản sắc vùng miền.

"Tôi cũng muốn lan tỏa sự thân thiện, hiếu khách của con người Việt Nam, trên hết là lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các thế hệ ông cha đi trước, để chúng ta có được hòa bình, ấm no như ngày hôm nay", Nguyên Vũ chia sẻ thêm.

Nhắc đến thế hệ mang lại hòa bình cho Việt Nam, Nguyên Vũ bỗng bật khóc. Nam ca sĩ giải thích anh mất nhiều người thân, bạn bè sau dịch COVID-19, do đó càng trân trọng thế hệ cha ông hy sinh cho Tổ quốc.

Nguyên Vũ nói dự án khiến anh ở nhà nhiều hơn, thêm lý do được gần gia đình. "Ngày trước tôi vắng nhà liên tục, có khi 1-2 tháng ở nước ngoài. Tôi ỷ lại mẹ luôn chờ tôi về. Nhưng giờ tôi sợ nhất là mất mẹ. Tôi từ chối show ở Mỹ, châu Âu để tập trung thực hiện dự án này và được ở gần mẹ nhiều hơn", anh chia sẻ thêm lý do phát hành 34 ca khúc mới.

Ở phần giao lưu truyền thông, Nguyên Vũ bất ngờ chia sẻ anh sẵn sàng đi hát không cát-xê, chỉ cần có bầu show ngỏ lời mời. Nam ca sĩ sau đó nêu quan điểm không sợ bị nhận xét "hết thời, ế show".

"Có nhiều đơn vị mặc định tôi cát-xê cao, tôi nói thế để họ hiểu. Tôi cũng không ngại bị khán giả hiểu lầm đang xin show. Tôi cũng chấp nhận bị người ta chê già. Từ khi bước vào nghề, tôi hiểu tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước là chuyện bình thường. Tôi biết mình đang ở đâu, không còn quan tâm thị phi nữa", Nguyên Vũ giải bày.