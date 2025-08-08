Lê Nguyễn Bảo Ngọc thi Hoa hậu Thế giới 2026

TPO - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Trước đó, cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Chiều 8/8, đơn vị chủ quản tổ chức họp báo công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, năm 2026. Đây là kết quả đã được khán giả dự đoán từ trước.

Ban tổ chức cho biết cô gái đăng quang Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Bảo Ngọc chia sẻ: "Điều quý giá nhất trong hành trình của tôi không chỉ là những danh hiệu, mà là những trái tim luôn đồng hành, yêu thương và tin tưởng. Từng lời động viên, từng ánh mắt cổ vũ đã chạm sâu vào trái tim, để rồi gom góp thành một nguồn sức mạnh đặc biệt. Chính nguồn sức mạnh ấy đã thôi thúc tôi một lần nữa khoác lên mình chiếc sash Việt Nam để mang theo khát vọng, tình yêu và niềm tự hào của tất cả chúng ta đến với Miss World".

Chia sẻ về quyết định thi quốc tế một lần nữa, cô nói: "Không chỉ mình tôi, ai bước vào hành trình mới cũng có sự hoài nghi, nhưng chúng ta cần nhớ lý do mình bắt đầu. Với tôi, hành trình này luôn bắt đầu từ nền tảng Miss World. Tôi luôn giữ trọn niềm tin vào sứ mệnh của mình và sống trọn vẹn với những giá trị mà tôi đã tin tưởng".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, cao 1,85 m, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Intercontinental. Cô cũng đạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa châu Á & châu Đại Dương tại cuộc thi này.

Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào top 22 chung cuộc. Cô đã tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TPHCM. Bảo Ngọc có trình độ học vấn ấn tượng với IELTS 8.0.

Bảo Ngọc còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero. Dự án được Bảo Ngọc lên ý tưởng và hoạt động cách đây 7 năm, trước khi cô tham gia thi hoa hậu. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy người trẻ và cộng đồng hành động vì môi trường.

Sau 10 năm chọn đại diện Việt Nam dự thi Miss World thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Miss World Vietnam, đơn vị nắm giữ bản quyền bất ngờ thay đổi chiến lược, sử dụng phương án “handpick”, chọn người đẹp có danh hiệu cấp quốc gia dựa trên đánh giá nội bộ, tiếp nối Huỳnh Trần Ý Nhi tham dự Hoa hậu Thế giới.

Với quy chế của tổ chức Miss World, đơn vị giữ bản quyền có quyền chọn lựa ứng viên họ cho là phù hợp nhất. Đây cũng là bước ngoặt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chọn đại diện thi Miss World của đơn vị giữ bản quyền tại Việt Nam.

Tại Miss World lần thứ 72, người đẹp Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri - cũng được handpick gấp gáp thông qua tổ chức nắm giữ bản quyền Miss World Thailand. Opal Suchata có quyết định mạo hiểm khi từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 và đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Thế giới 2025.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2025 là người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Chung cuộc cô lọt vào top 40. Tại cuộc thi, Huỳnh Trần Ý Nhi và Opal Suchata Chuangsri là bạn bè thân thiết.