Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Ngọc Ánh
TPO - Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có giám đốc là ông Lê Thanh Lịch. Diễn viên Minh Tiệp giữ chức Phó giám đốc.

Quyết định số 1270/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) yêu cầu sáp nhập Trường quay Cổ Loa và Trung tâm kỹ thuật điện ảnh vào Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng thời đổi tên Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam thành Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Việc sáp nhập được hoàn thành trước 1/8.

Ban lãnh đạo mới của Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam gồm giám đốc và các phó giám đốc. Trong đó, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là ông Lê Thanh Lịch. Diễn viên Minh Tiệp là một trong 4 Phó giám đốc.

529294710-3183472251821855-9072656337476759966-n.jpg
Ban giám đốc mới cùng đội ngũ cán bộ quản lý của Trung Tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Diễn viên Minh Tiệp cho biết anh vinh dự được giữ vị trí Phó giám đốc của đơn vị mới sau khi sáp nhập 3 đơn vị. "Tôi mong nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu và các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa, và du lịch được thực hiện tại Trung tâm, mong sẽ có nhiều đối tác hợp tác và cùng phát triển với Trung tâm trong tương lai. Được làm nghề là một điều may mắn và hạnh phúc, xin cảm ơn lãnh đạo Bộ và Ban giám đốc đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi", anh nói. Trước đó, diễn viên Minh Tiệp là Phó giám đốc Trường quay Cổ Loa.

Theo quyết định của Bộ VHTTDL, Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, có chức năng sản xuất, phổ biến, phát hành các tác phẩm và ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đơn vị này cũng cung cấp các dịch vụ điện ảnh và dịch vụ du lịch trong phạm vi đơn vị quản lý và các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm Điện ảnh văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội.

Ngọc Ánh
