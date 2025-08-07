Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Dự báo Hà Nội nắng gay gắt trong ngày diễn ra concert quốc gia

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại Hà Nội, thời tiết được dự báo nắng nóng, ít khả năng mưa.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9 đến 11/8, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày 10/8 tại khu vực Hà Nội dao động từ 29-37 độ C, trời nắng nóng gay gắt, ít mây.

Tổ quốc trong tim tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực mang thông điệp lần lượt là độc lập, tự do, hạnh phúc và cờ đỏ sao vàng. Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26 m.

14.jpg
Khán giả check-in với tấm vé miễn phí.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiết lộ ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được phối khí lại với tinh thần độc bản. Các khu vực ở sân vận động gắn nhiều micro để khán giả hòa giọng. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in bản chép tay gốc ca khúc Tiến quân ca. Ban tổ chức khuyến khích khán giả cầm vé, hát vang Quốc ca và phủ đỏ sân Mỹ Đình với áo cờ đỏ sao vàng.

Concert quốc gia Tổ quốc trong tim tạo nên cơn sốt vé. Chỉ trong 9 phút mở cổng đăng ký vé online, 3 triệu yêu cầu gửi về khiến hệ thống sập. Hàng chục nghìn vé miễn phí được phân bổ cho người dân. Chương trình dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

tung-duong-xin-hat-5-bai-o-concert-quoc-gia-cong-dang-ky-ve-sap-sau-9-phut-2425.jpg
Tùng Dương là một trong những nghệ sĩ biểu diễn ở chương trình.

Dàn nghệ sĩ tham gia gồm NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm... Các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên cũng góp mặt.

Ngọc Ánh
