Phục dựng di ảnh màu chị Võ Thị Sáu và các nữ liệt sĩ công an nhân dân đầu tiên

Văn hóa

Ngọc Ánh
TPO - Di ảnh chân dung 4 nữ anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng công an nhân dân đã được phục dựng màu và trao lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong sự kiện sáng 7/8 tại Hà Nội.

Sáng 7/8, tổ chức Trái tim người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao tặng một số di ảnh anh hùng liệt sĩ. Các di ảnh được nhóm họa sĩ trẻ phục dựng màu, bao gồm di ảnh chân dung của 4 nữ anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

1-anh-hung-llvtnd-phan-van-lai-trao-tuong-trung-4-di-anh-nu-ahls-dau-tien-cua-luc-luong-cand-cho-bao-tang-pnvn.jpg
Thiếu tướng, AHLLVT Phan Văn Lai (thứ sáu từ trái sang) trao di ảnh cho đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Họ là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Thị Lợi (tên thật là Trần Thị Lời), AHLLVTND Cao Kỳ Vân (tên thật là Nguyễn Thị Được) - hy sinh năm 1950, AHLLVTND Bùi Thị Cúc (tên thật là Trần Thị Lan) và AHLLVTND Võ Thị Sáu (tên thật là Nguyễn Thị Sáu), hy sinh 1952 tại Côn Đảo.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Trưởng ban tổ chức sự kiện - cho biết các di ảnh mang tính tượng trưng, nhắc nhớ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Đặc thù của ngành công an là toàn bộ thông tin cá nhân đều được bảo mật, hầu như không để lại hình ảnh. Vì vậy, công tác phục dựng di ảnh rất khó khăn. Công việc này đang được ban tổ chức phối hợp với Hội cựu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện.

1-anh-ghep.jpg
Di ảnh phục dựng màu của 4 nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân đầu tiên.

Ngoài di ảnh của các nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân, ban tổ chức trao cũng trao di ảnh phục dựng màu của nhà cách mạng Dương Quang Trị - người trực tiếp tham gia tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt tại Đài phát sóng Bạch Mai, giới thiệu bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, ban tổ chức tiếp nhận 2 cuốn sổ tay của thương binh, nhà giáo Nguyên Thùy - cựu chiến binh pháo phòng không. Các cuốn nhật ký được viết trực tiếp tại chiến trường Tây Bắc, dự kiến xuất bản trong năm 2025.

Ngọc Ánh
#liệt sĩ #công an nhân dân #di ảnh màu #anh hùng #kháng chiến chống Pháp #truyền thống dân tộc #phục dựng di ảnh

