Điểm đặc biệt trong vở diễn về Bác Hồ công chiếu dịp 2/9

TPO - Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" sẽ được công diễn dịp 2/9, tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình lãnh đạo phong trào cách mạng, làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đọc Tuyên ngôn Độc lập và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điểm nhấn đặc biệt của vở diễn là việc để nhân vật Hồ Chí Minh "cất tiếng ca" như mọi nhân vật cải lương khác.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho ra mắt vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội. Vở cải lương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ. Từ Việt Bắc về Hà Nội cũng là vở diễn đầu tiên của ba nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương sau khi "về chung nhà".

Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, từ khi tiếp nhận ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến vai trò lãnh đạo cách mạng, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - tác giả kịch bản và đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên giới thiệu về vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội.

Tác giả kịch bản PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết ông cùng đạo diễn Triệu Trung Kiên và ê-kíp thực hiện vở diễn luôn chú trọng và dụng công khi “đời thường hóa”, “bình dị hóa” con người và những phẩm chất vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

"Hình tượng Hồ Chí Minh luôn chan chứa lòng yêu nước, thương dân vô bờ với một tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành, sâu sắc. Nguyên tắc cao nhất của Người là độc lập, tự do cho dân tộc; hạnh phúc, dân chủ, no ấm cho nhân dân. Phương pháp và tư duy cách mạng của người là dĩ bất biến ứng vạn biến, tuyệt đối không giáo điều, không máy móc. Những tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, phong cách đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khi lặng lẽ, khi khiêm nhường, được Người thể hiện qua các bài thơ của Ngục trung nhật ký”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

NSND Triệu Trung Kiên - đạo diễn vở kịch.

Với vở Từ Việt Bắc về Hà Nội, đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên nhất quán với lối tự sự biên niên sử của tiểu thuyết, chủ động tạo cho mạch truyện trong vở diễn theo trình tự thời gian.

"Thử thách lớn nhất của chúng tôi là thực hiện vở với bối cảnh trải dài trong khoảng thời gian hiện thực 5 năm (từ 1941-1945), trong một không gian rộng lớn, với hệ thống nhân vật, sự kiện dày đặc và phức tạp. Chúng tôi luôn băn khoăn làm thế nào để truyền tải hấp dẫn, sinh động qua nghệ thuật cải lương", NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ.

Một điểm nhấn đặc biệt của vở là việc để nhân vật Hồ Chí Minh "cất tiếng ca" như mọi nhân vật cải lương khác. Vở diễn phá bỏ lối cũ khi để nhân vật Hồ Chí Minh hát cải lương, điều từng bị xem là "kiêng kị" trong xây dựng hình tượng lãnh tụ. Chính lựa chọn này đã khiến Bác Hồ trên sân khấu trở nên gần gũi hơn với công chúng, như cách Người sống giữa nhân dân, với những trăn trở, yêu thương và khát vọng rất đời.

Điều này cũng đặt ra áp lực rất lớn cho người đảm nhận vai diễn này - nghệ sĩ Văn Thuận. "Tuy nhiên, tôi cũng nhận được sự động viên, khích lệ của đạo diễn và đồng nghiệp, dần dần tôi đã tự tin, quyết tâm để hoàn thành tốt vai diễn. Bản thân tôi cũng rất cố gắng rèn luyện, học hỏi từ giọng nói cho đến tác phong, đặc biệt là thần thái của Bác, để nhập vai một cách trọn vẹn nhất", nghệ sĩ Văn Thuận chia sẻ.