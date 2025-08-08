Mỹ nữ đáng tuổi con vây quanh Châu Tinh Trì

TPO - Châu Tinh Trì đã bước sang tuổi 63 nhưng vẫn độc thân. Thỉnh thoảng, "vua hài nhảm" bị bắt gặp đi ăn tối với bạn bè.

Ngày 8/8, theo 163, thời gian qua Châu Tinh Trì đã hoàn thành việc quay bộ phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm và tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Mới đây, vua hài Hong Kong (Trung Quốc) bị bắt gặp đi ăn tại nhà hàng với cô gái trẻ.

Người phụ nữ này có tuổi tác cách biệt khá xa với Châu Tinh Trì. Cả hai giữ khoảng cách khi chụp ảnh chung. Năm 2021, Châu Tinh Trì vướng ồn ào tình ái với cô gái mới 17 tuổi Trương Hiểu Kỳ (Ukei).

Châu Tinh Trì gặp gỡ cô gái trẻ đáng tuổi con.

Nam diễn viên có buổi đi chơi trên du thuyền với ba cô gái chỉ đáng tuổi cháu, sau đó Châu Tinh Trì còn chụp hình cho họ và đưa Trương Hiểu Kỳ (Ukei) về nhà khi trời tối.

Loạt ảnh bị tung ra khiến Châu Tinh Trì ảnh hưởng danh tiếng nghiêm trọng vì khoảng cách tuổi tác giữa nam diễn viên và nhóm cô gái trẻ quá lớn. Thậm chí, truyền thông Hong Kong cho rằng Châu Tinh Trì và Trương Hiểu Kỳ (Ukei) có mối tình ông - cháu.

Đáp lại, Châu Tinh Trì cho biết trước chuyến đi chơi, nam nghệ sĩ thông qua bạn bè đã yêu cầu những người đi cùng như Ukei không được chụp ảnh và tiết lộ về chuyến đi để bảo vệ sự riêng tư. Người đẹp 17 tuổi và những người khác đã đồng ý.

Vì ồn ào này ảnh hưởng đến Châu Tinh Trì, đạo diễn Mỹ nhân ngư yêu cầu Ukei giải quyết vấn đề ngay lập tức, xóa tất cả hình ảnh về chuyến đi mà cô đăng lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết không đăng hay lan truyền những bức ảnh này dưới bất kỳ hình thức nào.

Châu Tinh Trì từng vướng tin tình ái với người đẹp mới 17 tuổi.

Tuy nhiên, Trương Hiểu Kỳ không xóa ảnh, thậm chí còn tiết lộ cô và Châu Tinh Trì vẫn liên lạc. Trương Hiểu Kỳ bác bỏ thông tin ký thỏa thuận bảo mật như tuyên bố của luật sư Châu Tinh Trì. Theo Ukei, cô chụp ảnh trước mặt Châu Tinh Trì và chính ông còn giúp cô và bạn bè quay video. Tuy vậy, cô xác nhận "vua hài nhảm" nhắc nhở cô không nên để lộ hình ảnh ra ngoài bởi vì đó là cuộc hẹn riêng tư.

Theo 163, vài năm trở lại đây, danh tiếng Châu Tinh Trì dần xuống dốc do không có tác phẩm nổi bật. Những bộ phim do nam nghệ sĩ chỉ đạo hoặc đầu tư như Đại thoại Đại thoại Tây du bị chê chất lượng kém. Châu Tinh Trì thiếu sự sáng tạo, liên tục làm lại các tác phẩm đã nổi danh của mình trong quá khứ.

Xu hướng làm phim này của Châu Tinh Trì còn thể hiện ở bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm mà nam diễn viên rục rịch chuẩn bị trong nhiều năm qua. Châu Tinh Trì thậm chí còn mời Ảnh đế nổi tiếng Hàn Quốc Song Kang Ho tham gia dự án. Thế nhưng, khi những hình ảnh của dàn nữ chính trong phim được tiết lộ, khán giả thất vọng. Các diễn viên bị nhận xét kém thu hút.