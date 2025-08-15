Bộ phim khuấy đảo 17 quốc gia, ai xem cũng khóc

TPO - "Jumbo và người bạn diệu kỳ" có chất lượng cao sánh ngang với phim hoạt hình của Disney. Phim truyền tải các thông điệp nặng ký bằng lối kể nhẹ nhàng, dễ tiếp cận với cả trẻ em lẫn người lớn.

Bộ phim hoạt hình của Indonesia mang tên Jumbo và người bạn diệu kỳ sau khi đạt được thành công ở quê nhà đã được công chiếu tại 17 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Singapore, từ tháng 6. Phim nhận được những đánh giá cao của khán giả quốc tế nhờ thông điệp nhân văn, giàu ý nghĩa. Hành trình phiêu lưu của cậu bé bị bắt nạt Don khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Jumbo và người bạn diệu kỳ thể hiện sự tiến bộ của các nhà làm phim Indonesia trong thể loại hoạt hình.

Phim chinh phục khán giả bởi nội dung ý nghĩa, nhân văn.

Don - cậu bé thường bị trêu chọc bằng biệt danh “Jumbo” sống với bà nội sau khi bố mẹ (cả hai đều là nhà văn) qua đời. Don luôn yêu quý cuốn truyện cổ tích mà bố mẹ để lại.

Câu chuyện được chia thành 5 chương, mâu thuẫn chính bắt đầu khi cuốn sách quý giá Don định dùng để thi tài năng bị một bạn học tên Atta đánh cắp. Don cùng hai người bạn thân là Nurman và Mae lên đường giành lại sách. Trong hành trình đó, họ gặp Meri - một cô bé đến từ chiều không gian khác, đang đi tìm cha mẹ mất tích.

Phimkhéo kéo kết hợp các yếu tố văn hoá của Indonesia.

Các nhân vật trong Jumbo và người bạn diệu kỳ đều thú vị, đáng yêu.

Điểm sáng của phim là cách xây dựng nhân vật Atta. Ban đầu tưởng như một "phản diện", nhưng Atta lại lànhân vật phức tạp - bị hoàn cảnh kinh tế và tổn thương cá nhân chi phối. Sự nghịch ngợm ở trường trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cậu bé ở nhà.

Không chỉ Atta, các nhân vật khác trong phim cũng đều mang quá khứ không hoàn hảo - như lời nhắc rằng cuộc sống không chỉ trắng đen, và con người là những thực thể nhiều lớp.

Jumbo và người bạn diệu kỳ được đánh giá không kém phim hoạt hình Disney.

Nhạc phim hay, xúc động.

Dù mang hình thức là phim hoạt hình, Jumbo vẫn dũng cảm chạm đến những chủ đề phức tạp như bắt nạt học đường, mất mát, sang chấn, và nỗi cô đơn khi trưởng thành mà không có cha mẹ bên cạnh.

"Bộ phim đã thắp hy vọng cho khán giả Indonesia rằng sản phẩm nội địa có thể chinh phục thị trường quốc tế", "Phim có thể cạnh tranh với các tác phẩm của Disney", nhiều khán giả xem phim nhận xét. Jumbo và người bạn diệu kỳ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 8/8.