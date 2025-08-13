Hơn 200 triệu người chất vấn Triệu Lộ Tư

TPO - Triệu Lộ Tư bị ví là Phạm Thoại bản Trung khi tự xưng danh là "đại sứ hỗ trợ nông dân" tiêu thụ nông sản. Nữ diễn viên còn bị bóc trục lợi từ hành động thiện nguyện.

Ngày 13/8, trang 163 đưa tin Triệu Lộ Tư đang vướng vào lùm xùm tự xưng danh hiệu "đại sứ hỗ trợ nông dân", làm giả con dấu trục lợi cho bản thân.

Cụ thể, trong các buổi livestream trước đó, Triệu Lộ Tư đã giới thiệu loại táo bị xấu mã của tỉnh Thiểm Tây, mong mọi người ủng hộ mặt hàng này vì chất lượng sản phẩm vẫn tốt. Nhờ đó, 600 tấn táo có vỏ ngoài xấu đã được tiêu thụ. Thậm chí, hành động hỗ trợ nông sản này của Triệu Lộ Tư còn được Nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc khen ngợi.

Tuy nhiên, sau đó, một số cư dân mạng đã đặt nghi vấn về việc ê-kíp của Triệu Lộ Tư "hỗ trợ nông dân giả", cho rằng cửa hàng bán táo mà nữ diễn viên giúp đỡ thực chất là do công ty của người nhà Triệu Lộ Tư kiểm soát.

Ngoài ra trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư giới thiệu một loại nước ép có giá thành đắt gấp 3 lần thị trường, nhưng công ty sản xuất sản phẩm này lại là của bạn thân nữ diễn viên, từng cùng cô kinh doanh trước đó có tên Công ty nông nghiệp khoa học kỹ thuật Duyên An Tiểu Tiểu Quả.

Hơn 200 triệu người đang chất vấn Triệu Lộ Tư về việc sử dụng mác "hỗ trợ tiêu thụ nông sản" làm công ích nhưng lại bán sản phẩm tự sản xuất với giá cao.

Người xem cũng phát hiện trong buổi livestream Triệu Lộ Tư nhắn tin với bạn, bàn bạc xem sẽ đẩy sản phẩm nào lên sóng tiếp theo. Trong khi trước đó Triệu Lộ Tư cho biết cô chỉ muốn giới thiệu các sản phẩm từ người nông dân mà cô dùng thấy tốt và không nhận phí quảng cáo.

Vì vậy, công chúng nghi ngờ Triệu Lộ Tư dựa vào phương thức "hỗ trợ nông sản" để giới thiệu sản phẩm do chính công ty của mình sản xuất. Đồng thời, công ty này từng chia sẻ giấy chứng nhận được Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây trao tặng danh hiệu "Đại sứ hỗ trợ nông dân", vào tháng 6. Tuy nhiên, khi phóng viên của Tiền Giang Video (là một kênh truyền thông thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc) liên hệ với nhân viên Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, họ cho biết "Chúng tôi chưa bao giờ cấp loại giấy chứng nhận như vậy" và con dấu trên giấy chứng nhận là giả.

Sau lùm xùm, Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trên MXH Tiểu Hồng Thư, nhưng không phủ nhận việc làm giả con dấu, mà chỉ trích đơn vị truyền thông đã truy tìm cặn kẽ việc con dấu là thật hay giả. Nữ diễn viên cũng thừa nhận công ty sản xuất nước ép táo có liên quan đến cô.

Triệu Lộ Tư bị nghi làm giả giấy chứng nhận của Sở nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn vướng ồn ào vì nhắc đến một nghệ sĩ vi phạm luật giao thông vì "lùi xe trên đường cao tốc". Ngu Thư Hân là người từng ngồi trên chiếc xe này. Tuy nhiên, Ngu Thư Hân không phải người cầm lái mà lỗi sai nằm ở người lái xe. Công chúng chỉ trích Triệu Lộ Tư nhắc tới người không liên quan để gây sự chú ý.

Ngày 13/8, Triệu Lộ Tư lên tiếng cảnh cáo: "Bớt chọc tôi đi, kẻo tôi lôi hết những chuyện kỳ quặc trước đây ra, lúc đó thì chính bạn cũng khó chịu đấy".