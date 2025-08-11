Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Sao nữ bị chê lôi thôi nhất giới giải trí

Minh Vũ

TPO - Lư Dục Hiểu vốn là ngôi sao thế hệ 9X nhưng lại thường xuyên bị chê vì mặc đồ quê xấu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nữ diễn viên.

lu-duc-hieu2.jpg
lu-duc-hieu4.jpg
Ngày 8/11, trang 163 đưa tin Lư Dục Hiểu kết hợp với bạn diễn Lâm Nhất trong bộ phim ngôn tình Chiết ánh trăng. Đây vốn là dự án có tiểu thuyết gốc nổi danh, vì vậy khi Lư Dục Hiểu được chọn vào vai nữ chính, cô nhận phải không ít lời phản đối của khán giả.
lu-duc-hieu6.jpg
lu-duc-hieu7.jpg
Theo 163, xét về diễn xuất, Lư Dục Hiểu được đánh giá là khả năng thể hiện vai diễn ở mức khá. Cô từng có hai vai diễn nổi danh với hình tượng hoàn toàn khác biệt là vai học sinh đơn thuần dễ thương học giỏi trong Thời gian và anh vừa hay đúng lúc, đồng thời, Lư Dục Hiểu cũng thành công với vai phản diện Thượng Quan Thiển trong phim Vân Chi Vũ. Trong nhóm tiểu hoa sinh sau năm 1995, Lư Dục Hiểu được nhận xét là ngôi sao có thể đảm nhận nhiều dạng vai đa dạng khác nhau.
lu-duc-hieu9.jpg
lu-duc-hieu23.jpg
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng hình tượng và ngoại hình của Lư Dục Hiểu khác biệt với vai nữ chính Vân Ly trong Chiết ánh trăng. Đặc biệt, ngôi sao sinh năm 1999 bị đánh giá là người xuề xoà, thậm chí lôi thôi trong cách ăn mặc ngoài đời.
lu-duc-hieu10.jpg
lu-duc-hieu13.jpg
Sohu bình luận khuôn mặt của Lư Dục Hiểu gần gũi, không phải nét đẹp sang trọng khiến người đối diện nhớ ngay sau một lần tiếp xúc như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 không tìm được phong cách trang điểm phù hợp.
lu-duc-hieu24.jpg
lu-duc-hieu25.jpg
Không những vậy, ngôi sao Vân Chi Vũ còn không chăm chút ngoại hình mỗi khi xuất hiện. Trước đó, một người hâm mộ của Lư Dục Hiểu chia sẻ sẽ không làm fan của nữ diễn viên vì quá nản trước phong cách xấu của cô. Người này cho rằng thời trang của Lư Dục Hiểu khi tham gia các sự kiện công khai kém nổi bật "tóc tai rũ rượi", "lưng gù cổ cong không tự tin", "chân vòng kiềng", "cô ấy là minh tinh nhếch nhác, lôi thôi nhất".
lu-duc-hieu14.jpg
lu-duc-hieu15.jpg
Tuy nhiên, khi dự án Chiết ánh trăng bắt đầu quay, tạo hình của Lư Dục Hiểu trong phim nhận được nhiều lời khen của công chúng. Thậm chí, những bộ trang phục và cách phối đồ còn có tính ứng dụng cao và trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, được khán giả tìm mua.
lu-duc-hieu11.jpg
lu-duc-hieu20.jpg
Theo 163, những bộ trang phục này đều có phong cách trẻ trung nhẹ nhàng, năng động, tôn lên sự dịu dàng, thanh thoát của nữ diễn viên, cũng phù hợp với tính cách có phần rụt rè của nhân vật Vân Ly mà Lư Dục Hiểu thể hiện. Thậm chí, nhiều khán giả nhận xét nét đẹp trong trẻo và style kiểu Hàn Quốc của Lư Dục Hiểu giống với đàn chị Song Hye Kyo trong phim Trái tim mùa thu. Cũng nhờ đó, những lời phản đối Lư Dục Hiểu vào vai Vân Ly cũng dần lắng xuống, khán giả chờ đón màn thể hiện của nữ diễn viên trong dự án này.
lu-duc-hieu21.jpg
lu-duc-hieu22.jpg
Chiết ánh trăng được quan tâm vì nằm trong series phim "vũ trụ Nam Vu" của Trúc Dĩ. Trước đó, hai dự án Vụng trộm không thể giấu (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn) và Khó dỗ dành (do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính) đều thành công nên khán giả cũng kỳ vọng phim sẽ có chất lượng tốt, tạo nên một tác phẩm ngôn tình hay.
Minh Vũ
#Lư Dục Hiểu #Lâm Nhất #Chiết ánh trăng #phim trung quốc #Sao Hoa ngữ

