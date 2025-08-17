Mỹ nữ gây tranh cãi nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại

TPO - Jung Chae Yeon có gương mặt sáng, từng được gọi là "tiên tử kết màn". Tuy nhiên, diễn xuất của cô gây tranh cãi, bị cho là lỗ hổng kéo tụt chất lượng của phim "Beyond The Bar".