Bộ phim có doanh thu không tưởng ở phòng vé Việt

TPO - “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” nhận vô số lời tung hô từ khán giả. Nhiều người cho rằng phim hay đến mức những điểm thiếu sót cũng không đáng nhắc đến.

Thành tích không tưởng tại phòng vé

Sau khi gây bão phòng vé Nhật Bản và một số thị trường châu Á khác như Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan... Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trở thành hiện tượng phòng vé tại Việt Nam.

Theo Box Office Việt Nam, tính đến hết ngày 16/8, Vô hạn thành mang về hơn 72 tỷ đồng. Đây là con số không tưởng vì phim mới chỉ chính thức ra rạp được 2 ngày. Hiện tại, tác phẩm 16+ của đạo diễn Sotozaki Haruo nắm giữ kỷ lục anime vượt mốc 50 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt (đạt được ngay trong ngày đầu tiên chiếu rạp chính thức là 15/8)

Vô hạn thành đang không có đối thủ tại phòng vé Việt.

Chỉ riêng trong ngày 16/8, Vô hạn thành bán được 194.922 vé, đạt doanh thu hơn 19,7 tỷ đồng. Phim không chỉ vững chắc ở vị trí ngôi vương phòng vé Việt, mà còn bỏ xa tác phẩm giữ hạng 2 là Mang mẹ bỏ đi.

Trong ngày, phim có Tuấn Trần và Hồng Đào đóng chính thu về hơn 3,7 tỷ đồng, với 30.906 vé bán ra. Điều này có nghĩa Vô hạn thành kiếm được gấp 5 lần tác phẩm hợp tác Việt - Hàn.

Việc so sánh hai tác phẩm này với nhau khá khập khiễng vì Mang mẹ bỏ đi phát hành trước 2 tuần, sức hút không thể so với lúc mới ra rạp. Tuy nhiên, nếu xét về năng suất bán vé, Vô hạn thành nhiều khả năng mất ít thời gian hơn để vượt mốc 150 tỷ đồng mà Mang mẹ bỏ đi đang có.

Thành công của Vô hạn thành tại phòng vé Việt là điều được dự đoán từ trước. Bộ truyện và anime Kimetsu no Yaiba (Thanh gươm diệt quỷ) gắn bó với fan Việt từ nhiều năm trước. Bộ phim điện ảnh trước là Chuyến tàu vô tận (2020) từng chiếu tại rạp ở Việt Nam và đạt doanh thu ấn tượng, tạo nên thói quen ra rạp xem.

Người hâm mộ lâu năm đều biết Vô hạn thành là trận chiến cuối cùng của toàn bộ vũ trụ diệt quỷ, nơi tất cả cái tên mạnh nhất của Sát quỷ đoàn đối đầu với chúa quỷ Muzan và nhóm Thượng huyền (những con quỷ mạnh nhất do Muzan tạo ra) tại nơi ẩn náu của phe ác. Không có lý do gì để những người yêu thích Thanh gươm diệt quỷ bỏ lỡ dịp này.

Trong khi đó, khán giả mới dễ bị lôi kéo vì trước khi phim ra rạp, mạng xã hội tràn ngập những cuộc thảo luận, hình ảnh và video về phim. Các sự kiện cosplay, giao lưu fan và hoạt động truyền thông cũng góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Thanh gươm diệt quỷ lại là bộ anime dễ theo dõi vì thời lượng không quá dài, từ đó thu hút thêm nhiều người xem. Khán giả có thể theo dõi những tập cũ trên các nền tảng phát trực tuyến, sau đó ra rạp xem diễn biến mới nhất.

Nhà phát hành ở Việt Nam biết nắm bắt tâm lý, mở suất chiếu dành cho fan, suất chiếu sớm, IMAX... từ đó tạo hiệu ứng truyền miệng, giúp khán giả kéo ra rạp ngày càng đông.

Khán giả Việt chấm điểm cao cho Vô hạn thành.

Hơn thế, nhà sản xuất là studio Ufotable nổi tiếng chỉn chu trong từng khung hình, áp dụng kỹ thuật hàng đầu để biến phim hoạt hình thành tác phẩm chuẩn điện ảnh. Các trận chiến trong Vô hạn thành hứa hẹn có hiệu ứng hình ảnh và âm thanh vượt trội, khiến khán giả muốn ra rạp (đặc biệt là IMAX) thay vì chỉ xem trên TV.

Một lý do khác là người Việt đặc biệt yêu thích anime. Những bộ phim ra mắt trước Vô hạn thành trong năm nay là Doraemon và Conan đều gây bão phòng vé.

Khán giả khen hết lời

Không phụ sự kỳ vọng, phản hồi của khán giả dành cho Vô hạn thành đặc biệt tích cực. Trên app bán vé trực tuyến, điểm trung bình dành cho anime này gần như tuyệt đối, trong đó không ít người sẵn sàng chấm 10/10.

Hầu hết lời khen đều tập trung hình ảnh lung linh, kỹ xảo mãn nhãn, âm thanh sống động và cảnh hành động gay cấn. Bên cạnh đó, phim cũng được đánh giá cao vì khắc họa nhân vật chân thực, cảm xúc chạm tới được người xem.

Cư dân mạng bình luận: "Phim cực đỉnh. Dù đọc hết truyện rồi, tôi vẫn bị chinh phục khi trải nghiệm dưới định dạng IMAX, thực sự vô địch. Kỹ xảo và âm thanh hoàn hảo", "Mãn nhãn khỏi phải bàn. Hình ảnh quá đẹp, âm thanh cũng rất gì và này nọ. Nói chung điểm 10 không có nhưng", "Xem phim rất đã, bùng nổ cảm xúc. Cốt truyện thực sự hay", "Tôi đã xem và háo hức chờ phần tiếp theo ra mắt", "Phim hay quá, xứng đáng với số tiền bỏ ra, từ âm thanh, hình ảnh đến nội dung. Câu chuyện đằng sau Thượng huyền tam Akaza xúc động đến rơi nước mắt. Tôi xem hơn hai giờ 30 phút mà không cảm thấy chán. Mong nhà sản xuất ra mắt phần 2 sớm", "Phải gọi là cực phẩm. Cảnh đánh nhau quá mãn nhãn, còn đoạn hồi tưởng đầy cảm xúc. Nói chung không có gì để chê. Nếu có thể hãy xem IMAX", "Phim hay không có từ nào diễn tả được. Những phân cảnh cao trào đều nổi gai ốc và cảm động. Hối hận vì không mang theo khăn giấy lau nước mắt. Phim ý nghĩa, xem xong phần nào cũng lụy lên lụy xuống", "100 điểm không có nhưng, mới xem mà đã muốn xem lại", "Tuyệt đối điện ảnh"...

Akaza là phản diện chính trong phần 1 của Vô hạn thành, nhưng lại lấy đi nhiều nước mắt từ khán giả.

Dĩ nhiên, không bộ phim nào là hoàn hảo 100%. Nhiều người xem cho rằng thời lượng dành cho cảnh hồi tưởng quá dài và liên tục khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, một bộ phận không thích nghi được với nhịp phim nhanh, cảnh chiến đấu dồn dập. Số khác thấy tiếc nuối vì số lượng nhân vật trong phim quá nhiều, dẫn đến một số bị bỏ bê, chưa thể hiện được chiều sâu nội tâm. Cũng có người cho rằng cốt truyện không quá đặc sắc, dễ đoán.

Tuy vậy, khán giả phải thừa nhận những thiếu sót đó chỉ chiếm phần nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm xem phim. Chúng hoàn toàn được bù đắp bởi loạt ưu điểm mà phim có.