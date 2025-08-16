Loạt thuyết âm mưu về Lisa (BlackPink)

TPO - Video ca nhạc mới của Lisa làm dấy lên đồn đoán về việc em út BlackPink đang hồi tưởng về người yêu cũ. Cư dân mạng thậm chí gọi tên chàng trai đó và đưa ra loạt thuyết âm mưu.

Ngày 14/8, Lisa tung video ca nhạc mới (MV), Dream, dưới dạng phim ngắn dài hơn 5 phút.

Trong MV, Lisa thể hiện khả năng diễn xuất, với sự hỗ trợ của sao nam Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Hai người vào vai cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm và ngọt ngào. Tuy nhiên, mối tình đó không kết thúc có hậu do chàng trai qua đời, để lại Lisa với nỗi đau day dứt khôn nguôi.

Kết thúc MV là cảnh Lisa ôm bình tro cốt người yêu khóc trên hồ, trước khi để anh hòa vào mặt nước.

Lisa và Sakaguchi Kentaro đóng vai người yêu trong MV Dream.

Dream là bản ballad duy nhất trong album solo đầu tay Alter Ego của Lisa, phát hành ngày 18/2. Ca khúc được đồng sáng tác bởi Lisa, Shintaro Yasuda, Her0ism, Felicia Ferraro và Ali Tamposi.

Nội dung ca từ thể hiện sự trống trải, mong muốn được kết nối lại với người yêu cũ thông qua giấc mơ dù biết điều đó không thực sự xảy ra. Thay vì vũ đạo mạnh mẽ hay bối cảnh công phu thường thấy, MV tập trung vào chuyển động máy quay chậm rãi, ánh sáng dịu nhẹ và tông màu hoài niệm.

Lisa chưa từng chia sẻ ai là nguồn cảm hứng đằng sau MV. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả suy đoán em út BlackPink nhắc về người yêu cũ.

Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Jungkook (BTS). Tin đồn hẹn hò của họ đã có từ lâu. Tuy nhiên, do không có bằng chứng trực tiếp và hai bên đều giữ im lặng, nó dần rơi vào lãng quên. Tuy nhiên, cùng với việc Lisa phát hành MV mới, tin đồn một lần nữa “sống lại”.

Chỉ vài giờ trước khi Lisa ra mắt Dream, Jungkook chia sẻ ca khúc Stay của Gracie Abrams. Dù có vẻ không liên quan, người hâm mộ nhanh chóng nhận thấy Stay cũng mang chủ đề về nỗi nhớ nhung và khoảng lặng cảm xúc khá giống với giai điệu bản ballad của Lisa.

Vì Jungkook hầu như không đăng gì trên tài khoản Instagram, động thái mới của anh dễ gây chú ý.

Một số cư dân mạng cho rằng thời điểm quá trùng hợp để không khỏi liên tưởng, đặc biệt khi họ vướng nghi vấn yêu đương trong quá khứ.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng suy đoán quá khiên cưỡng, Jungkook chỉ chia sẻ những bản nhạc mà anh thích, không có hàm ý gì.

Ngoài Jungkook, khán giả cũng liên tưởng đến ngôi sao Kpop khác ít nổi tiếng hơn nhưng hợp lý hơn. Đó là cựu rapper YG One (còn được gọi là Jaewon). One ra mắt năm 2017 và sau đó ký hợp đồng với YG Entertainment - công ty quản lý của BlackPink.

Những tưởng đây là bước ngoặt cho sự nghiệp lâu dài, nhưng vào năm 2019, nghệ sĩ này phát hành tác phẩm âm nhạc cuối cùng của mình rồi biến mất.

Khán giả tin One là tình cũ của Lisa thông qua câu hát: “Whenever I close my eyes/ It's taking me back in time/ Been drowning in dreams lately/ Like it's 2019, baby” (tạm dịch: Mỗi khi nhắm mắt lại, em được đưa về quá khứ. Thời gian qua em chìm đắm trong những giấc mơ, như thể năm 2019 vậy, anh yêu).

Nhiều người liên hệ cái chết của chàng trai trong MV với sự biến mất đột ngột của One.

Jungkook (trái) và One đều bị nghi là người yêu cũ của Lisa.

Chưa dừng lại ở đó, người yêu mới nhất của Lisa, doanh nhân Pháp Frederic Arnault, cũng bị réo tên. Một số người chỉ ra phát hành bài hát cùng với việc Lisa bị bắt gặp đi nghỉ ở Capri (Italy) mà không có người yêu đi cùng là dấu hiệu chia tay.

Tuy nhiên, mốc thời gian dường như không khớp. Lisa và Frederic được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2022.

Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thuyết âm mưu khác liên quan đến Dream và người được cho là tình cũ của Lisa.

Bài đăng ẩn danh trên trang Crazy Days & Nights khẳng định thành viên của "nhóm nhạc hai màu" bí mật kết hôn. Cụm từ "hai màu" được cho là chỉ BlackPink (màu đen và hồng). Nó thường được sử dụng cho các bài viết ẩn danh liên quan đến Lisa.

Ngày 13/8, một cư dân mạng giấu danh tính khác cho biết nữ ca sĩ "hai màu" chuẩn bị phát hành bộ phim về người yêu cũ để thuyết phục người hâm mộ rằng cô từng đau khổ vì anh ta, từ đó ủng hộ mối quan hệ mới của cô.

"Tất cả gia đình và bạn bè cô ta đều biết cô ta là người suýt nữa hủy hoại cuộc đời anh ta. Tất cả họ đều cảm thấy thương anh ta", người này chia sẻ.

Lisa và người đại diện không bình luận gì về tin đồn trên.

Hiện tại, sau 2 ngày phát hành, MV Dream thu về hơn 8,8 lượt xem trên YouTube.