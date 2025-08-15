Phía con dâu chỉ trích nhà Beckham độc hại

TPO - Bạn thân của Nicola Peltz chỉ trích gay gắt gia đình Beckham. Trong khi đó, cậu cả Brooklyn có động thái bênh vực vợ khi cô bị cư dân mạng nhắm đến.

Ngày 14/8, Rebecca Faria - bạn thân Nicola Peltz, được mời tham dự lễ gia hạn lời thề của cặp đôi vào đầu tháng 8 - bất ngờ chỉ trích gay gắt gia đình Beckham.

Khi lên án những cư dân mạng tấn công bạn mình, Faria ám chỉ mối quan hệ gia đình Beckham là độc hại, đồng thời ca ngợi Brooklyn có đủ can đảm để rời đi. Faria thậm chí còn cáo buộc ông bà Becks đứng sau thao túng truyền thông bôi nhọ Nicola.

"Bao nhiêu năm nay ai cũng nịnh bợ nhà Beckham, còn Nicola là người đầu tiên dám đứng lên vì giá trị của mình, vì cô ấy chẳng quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc của họ. Ngay khi không thể kiểm soát mọi thứ, họ mất bình tĩnh và bắt đầu tung tin giả trên báo chí để khiến cô ấy trông xấu đi trong mắt công chúng. Tôi biết cô ấy nhiều năm. Cô ấy chân thành, khiêm tốn và từ chối sống trong thế giới giả tạo. Thế nên nếu các bạn không biết câu chuyện thật, đừng lên đây nói nhảm. Brooklyn là đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nếu anh ấy dứt bỏ, đó là vì anh ấy biết rõ môi trường mà mình đã lớn lên”, Faria tuyên bố.

Rebecca Faria (trái) chỉ trích gia đình Beckham để bênh vực Nicola Peltz. Ảnh: IG.

Phát ngôn của Faria ngay lập tức làm nổ ra cuộc tranh cãi với những người ủng hộ ông bà Becks. Fan Beckham cho rằng Nicola mới là kẻ độc hại, thích kiểm soát và thao túng tâm lý khiến Brooklyn chống lại gia đình. Theo họ, Nicola tiếp cận Brooklyn vì xuất thân của anh, sau đó lại muốn giữ anh cho riêng mình.

Faria phản bác: “Thật là hời hợt khi gọi Nicola là người kiểm soát người khác. Cô ấy đâu có giam giữ ai. Brooklyn là đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có khả năng tự đưa ra quyết định cho mình. Anh ấy là người trưởng thành, rõ ràng về cuộc sống mà mình mong muốn. Anh ấy đang sống đúng như vậy”.

Điều đáng chú ý là Brooklyn cũng âm thầm tham gia vào cuộc tranh luận này. Anh không lên tiếng nhưng có động thái để hiện quan điểm.

Theo TMZ, một cư dân mạng khác bênh vực Nicola trong việc không mời gia đình Beckham dự lễ cưới lại của cậu cả: “Tại sao người ta lại cho rằng cô ấy là người đưa ra quyết định loại trừ họ? Nếu anh ấy thực sự muốn cha mẹ mình ở đó, họ sẽ ở đó. Brooklyn đã nhấn “Thích” bình luận này.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với TMZ căng thẳng giữa Nicola, Brooklyn và ông bà Becks nghiêm trọng, không có bất kỳ liên lạc hay nỗ lực hòa giải nào.

Người trong cuộc cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham tỏ ra thất vọng và chán nản vì ông bà Becks không hành động như người lớn hay có bất kỳ nỗ lực thiện chí nào để hàn gắn mối quan hệ với con mình.

Người đại diện của Brooklyn - Nicola và vợ chồng Beckham không phản hồi khi được báo chí liên hệ.

Lễ gia hạn lời thề của Brooklyn và Nicola được tổ chức riêng tư tại khu điền trang của tỷ phú Nelson Peltz ở quận Westchester, tiểu bang New York, Mỹ, vào ngày 2/8. Sự kiện chỉ bao gồm gia đình Peltz và những người thân quen với họ. Doanh nhân 83 tuổi là người chủ trì buổi lễ cho hai con.

Vào thời điểm đó, David và Victoria Beckham dẫn theo những người con còn lại đi du lịch châu Âu.

Tỷ phú Nelson Peltz chủ trì lễ gia hạn lời thề hôn nhân cho vợ chồng con gái út. Ảnh: IG.

Nguồn tin của The Sun cho biết không ai trong gia đình Beckham được mời đến buổi lễ ngày 2/8. Họ chỉ biết về tin tức này trên tờ báo mạng của Mỹ.

“Đây là cú sốc cuối cùng đối với David và Victoria. Nhìn thấy Nelson giữ vai trò then chốt trong buổi lễ thật sự khiến David đặc biệt đau lòng. Không một thành viên nào trong đại gia đình hơn 30 người biết về đám cưới hoặc được mời tham dự”, nguồn tin nhấn mạnh.