Cú sốc của Beckham

TPO - Theo nguồn tin của The Sun, David và Victoria Beckham chỉ biết về lễ cưới lại của Brooklyn qua tin tức trên báo. Đây là cú sốc đối với họ.

Ngày 11/8, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chia sẻ những bức ảnh được chụp tại buổi lễ gia hạn lời thề bí mật của họ.

Theo Daily Mail, lễ cưới lại này được tổ chức riêng tư tại khu điền trang của tỷ phú Nelson Peltz ở quận Westchester, tiểu bang New York, Mỹ, vào ngày 2/8.

Trong ảnh, Nicola xuất hiện trong chiếc váy cưới mà mẹ cô, bà Claudia (70 tuổi), mặc khi kết hôn vào năm 1985. Brooklyn diện vest đen kết hợp sơ mi trắng bảnh bao.

Ông Nelson là người chủ trì buổi lễ. Chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi 9X làm mới lại lời thề hôn nhân còn có toàn bộ đại gia đình Peltz.

“Ngày này có ý nghĩa rất nhiều với chúng tôi”, Nicola bày tỏ. Brooklyn cũng chia sẻ ngắn gọn: “Mãi mãi cô gái của tôi”.

Tỷ phú Nelson Peltz chủ trì lễ gia hạn lời thề cho Brooklyn và Nicola. Ảnh: IG.

Buổi lễ có sự tham gia của đầy đủ gia đình Peltz. Ảnh: IG.

Bên cạnh những lời chúc mừng cho hành trình tình yêu mới, không ít cư dân mạng thắc mắc: “Gia đình của anh ấy đâu trong những bức ảnh này?”.

Page Six cho biết vào ngày con trai và con dâu cả cưới lại, ông bà Becks đi du lịch châu Âu cùng những người con còn lại trong gia đình. Họ được thấy tắm nắng trên du thuyền, đi bơi và dùng bữa tại nhà hàng ven biển.

Nguồn tin của The Sun cho hay không ai trong gia đình Beckham được mời đến buổi lễ ngày 2/8. Họ chỉ biết về tin tức này trên tờ báo mạng của Mỹ.

Người trong cuộc tiết lộ vợ chồng Beckham cảm thấy đã mất đi con trai quý giá và chưa thấy có con đường nào quay lại với nhau.

“Đây là cú sốc cuối cùng đối với David và Victoria. Nhìn thấy Nelson giữ vai trò then chốt trong buổi lễ thật sự khiến David đặc biệt đau lòng. Không một thành viên nào trong đại gia đình hơn 30 người biết về đám cưới hoặc được mời tham dự. Ông bà của cậu ấy cũng vô cùng đau buồn vì Brooklyn luôn rất thân thiết với họ... Mâu thuẫn này sâu sắc hơn mọi người tưởng. Cảm giác thật tàn nhẫn và cay nghiệt. Chuyện này không còn là trò đùa nữa. Nó đã vượt xa tất cả những điều đó…. Thật lòng mà nói, giờ đây họ đang tự hỏi tại sao cậu ấy còn muốn giữ họ Beckham? Liệu cậu ấy có ý định đổi thành họ Peltz chăng? Ngày 2/8/2025 có phải ngày Brooklyn chính thức tuyên bố mình không còn là một phần của gia đình Beckham?”, nguồn tin nói.

Brooklyn - Nicola và đại diện gia đình Beckham chưa chính thức lên tiếng về tình huống hiện tại.

Vợ chồng Beckham đi nghỉ trong lúc con trai cả cưới lại. Ảnh: Mega.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 6/8, Brooklyn cho biết đã có trải nghiệm tuyệt vời trong lễ kỷ niệm dễ thương.

Anh tuyên bố có thể làm mới lời thề hôn nhân với người vợ hơn 4 tuổi mỗi ngày. Anh tin rằng điều quan trọng nhất mà một người có thể làm là tìm được người gắn bó suốt đời.

“Điều đó chắc chắn định hình con người bạn. Nó thực sự dễ thương và vui”, đầu bếp sinh năm 1999 chia sẻ.

Brooklyn cũng tiết lộ ý định xăm lời thề mới lên cơ thể. Tuy nhiên, anh phải “tìm chỗ” vì lời thề đó dài hơn so với những gì nói trong lễ cưới năm 2022. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân với Nicola, Brooklyn mô tả đó là buổi hẹn hò không bao giờ kết thúc.

Theo cậu cả nhà Beckham, hai người không thích ra ngoài ăn tối hay tiệc tùng, mà chỉ cần bên nhau, chơi với 4 chú chó và nhâm nhi rượu vang tại nhà.

Brooklyn và Nicola kết hôn vào tháng 4/2022 trong hôn lễ xa hoa tại dinh thự nhà Peltz ở Palm Beach (Florida, Mỹ).

Ngày vui này đồng thời cũng là khởi đầu của mối quan hệ bất hòa trong gia đình Beckham, thậm chí nâng cấp thành mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Nicola từ chối mặc váy cưới do Victoria thiết kế để chọn trang phục của Valentino. Nữ diễn viên 30 tuổi cũng được cho là giận dữ vì mẹ chồng chiếm vị trí trung tâm trong hôn lễ của cô. Trong khi đó, gia đình Beckham khó chịu vì bị thông gia chiếm quyền tổ chức đám cưới.

Kể từ hôn lễ bất ổn đó, hai gia đình Beckham và Peltz chưa từng công khai gặp nhau.