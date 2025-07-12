Căng thẳng leo thang với nhà Beckham

TPO - Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được phát hiện không còn theo dõi hai em trai trên mạng xã hội. Cruz cũng có động thái tương tự. Romeo không thay đổi gì nhưng ẩn ý muốn buông bỏ mối quan hệ. Trong bối cảnh bất hòa gia đình leo thang, cư dân mạng nổ ra tranh luận có phải vợ chồng Beckham giáo dục con cái sai cách.

Con trai nhà Beckham cạch mặt nhau

Việc Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chia sẻ thông điệp chúc mừng sinh nhật Harper Seven vào ngày 10/7 vốn được xem tín hiệu đáng mừng giữa lúc gia đình bất hòa. Tuy nhiên, tình hình lại càng tồi tệ hơn sau sự kiện đó.

Ngày 11/7, cặp đôi 9X được xác định không còn theo dõi hai em trai là Romeo và Cruz trên Instagram. Họ vẫn theo dõi David và Victoria Beckham.

Tính đến thời điểm vợ chồng cậu cả bị phát hiện có động thái đó, Cruz và Romeo vẫn theo dõi anh trai cùng chị dâu. Tuy nhiên, không lâu sau, Cruz ấn hủy theo dõi cả Brooklyn lẫn Nicola.

Các con trai nhà Beckham cạch mặt nhau trên mạng xã hội. Ảnh: WireImage.

Romeo không làm điều tương tự. Tuy nhiên, cựu cầu thủ bóng đá sinh năm 2002 dường như ẩn ý chỉ trích Brooklyn.

Romeo chia sẻ bài hát mới của Justin Bieber, Walking Away. Nội dung nói về sự buông bỏ mối quan hệ vì không còn tìm thấy sự kết nối nữa.

Bài hát gốc phản ánh tình yêu đôi lứa, nhưng vẫn phù hợp khi đặt trong tình cảnh hiện tại của gia đình Beckham.

Đáng nói hơn, nguồn tin của Page Six cho biết Brooklyn và Nicola không cố ý hủy theo dõi hai em trai, ngược lại họ có thể bị Romeo và Cruz chặn.

Người trong cuộc nói thêm đôi vợ chồng trẻ không biết về tin tức cho đến khi phương tiện truyền thông đưa tin.

Bất kể câu chuyện đằng sau là gì, tình huống này cho thấy bất hòa gia đình Beckham được đẩy lên một mức độ nghiêm trọng mới.

Tranh cãi ai là người có lỗi

Động thái cạch mặt nhau của anh em nhà Beckham trở thành chủ đề thảo luận rôm rả trên diễn đàn trực tuyến. Cư dân mạng cho rằng đây là tin tức đáng buồn đối với ông bà Becks, đồng thời khuyên các chàng trai hành xử trưởng thành hơn.

Khán giả bình luận: “Điều tôi sợ nhất là con cái mình xa lánh nhau hoặc xa lánh cha mẹ”, “Họ cần phải trưởng thành hơn. Là gia đình của nhau, điều cần thiết là ngồi xuống nói chuyện, thay vì phơi bày cho xã hội bàn tán”, “Tại sao gia đình Beckham lại có những đứa con như vậy?”, “Công bằng mà nói, tôi cho rằng David và Victoria là những bậc cha mẹ yêu thương con cái. Có thể họ đã nuông chiều con cái quá mức”…

Bên cạnh đó, một bộ phận chỉ trích ông bà Becks vì biến cuộc sống gia đình thành thương hiệu kiếm tiền, không để tâm đến việc giáo dục, khiến con cái trở nên kém cỏi và làm những điều vô nghĩa.

“Họ không biết cách tận hưởng cuộc sống riêng tư. Từ khi sinh ra, họ đã là một phần của thương hiệu Beckham. Họ lớn lên trong sự soi mói của truyền thông, không thể tập trung phát triển bản thân để rồi lớn lên dưới cái bóng của cha mẹ mình”, “Nếu có công việc đúng nghĩa, họ không có thời gian cho những điều ngớ ngẩn này”, “Tôi tự hỏi mục đích sống của họ là gì? Họ có đóng góp gì cho xã hội ngoài việc làm giàu cho các tiệm xăm hình? Cha mẹ họ quá nổi bật, trong khi con cái chỉ toàn kẻ vô dụng”… là những bình luận tiêu cực nhắm vào ông bà Becks.

Một số người đổ lỗi cho ông bà Becks vì cách giáo dục con cái sai lầm. Ảnh: Contributor.

Tuy nhiên, những ý kiến khác không đồng tình với quan điểm trên, còn nghi ngờ những kẻ thù địch nhân cơ hội bôi xấu vợ chồng Beckham. Họ chỉ ra việc anh em cùng một nhà nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí cạch mặt nhau không phải hiếm gặp. Trong trường hợp này, vì họ đến từ gia đình Beckham, mới thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng và truyền thông.

Nếu nhìn theo hướng tích cực, ông bà Becks luôn được biết đến là bậc phụ huynh chăm lo cho con. Họ tạo điều kiện hết mức cho Brooklyn, Romeo và Cruz trong sự nghiệp, vận dụng mọi mối quan hệ để các con phát triển tốt nhất. Việc các con trai không có tài năng hay không có chí tiến thủ không thể hoàn toàn quy trách nhiệm cho ông bà Becks.

Bên cạnh đó, David và Victoria tỏ ra cởi mở với các con trong đời sống tình cảm. Họ không can thiệp mỗi lần Brooklyn, Romeo và Cruz có bạn gái mới, đồng thời chào đón những cô gái đó trong các hoạt động gia đình.

Về mặt hình tượng, ông bà Becks rõ ràng là tấm gương tốt cho các con noi theo. Họ đều là những người tự mình gây dựng sự nghiệp từ con số không. Đến nay, khi trở thành triệu phú với khối tài sản ròng lên tới 580 triệu USD, cả hai vẫn chăm chỉ làm việc, không ngừng nâng cấp bản thân. Dù có một số tin tức không hay về đời sống cá nhân, ông bà Becks giữ được hình ảnh trước công chúng là cặp vợ chồng yêu thương nhau. Bằng chứng là cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm - thuộc trường hợp hiếm trong ngành giải trí thế giới.

"Người làm cha mẹ không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc, lựa chọn hay mối quan hệ giữa các con khi chúng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng", một người nêu quan điểm.