Brooklyn Beckham cắt đứt quan hệ với hai em trai

TPO - Brooklyn được cho là đã cắt đứt quan hệ với hai em trai Cruz và Romeo, trong khi các thành viên gia đình gọi anh trai cả là "con tin", quá ám ảnh người vợ Nicola Peltz.

Theo The Sun, nhà Beckham đối mặt rạn nứt nghiêm trọng khi Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham - được cho là đã "cắt đứt quan hệ" với hai em trai Cruz và Romeo.

Theo các nguồn tin, Brooklyn đang ngày càng xa cách với gia đình, đến mức các thành viên bao gồm Romeo (22 tuổi) và Cruz (20 tuổi) đã gọi anh là "con tin" của nhà vợ. Gia đình lo lắng Brooklyn đang "bị ám ảnh" quá mức bởi Nicola Peltz.

Mối bất hòa giữa cả nhà Beckham và Nicola Peltz bắt đầu từ đám cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh của cặp đôi ở Florida. Nicola được cho là từ chối mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế để mặc áo cưới của Valentino, gây ra những căng thẳng đến hiện tại.

Gần đây, tình hình trở nên trầm trọng hơn khi Brooklyn từ chối tham dự cả bốn bữa tiệc sinh nhật của cha - cựu cầu thủ bóng đá David Beckham, dù anh đang ở London, Anh vào thời điểm đó.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và các em trai đã xấu đi đến mức anh không còn nói chuyện với họ. Cựu nhiếp ảnh gia nghiệp dư cũng không chúc mừng cha mình sau khi David được phong tước hiệp sĩ. Trước đó, Brooklyn ngầm chỉ trích gia đình mình trên Instagram khi đăng một video cùng vợ với dòng chú thích nhấn mạnh sự lựa chọn ở bên cô: "Toàn bộ thế giới của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh luôn chọn em, em yêu. Em là người tuyệt vời nhất mà anh biết".

Nguồn tin cũng cho biết Brooklyn dành phần lớn thời gian bên vợ, khác xa lối sống tiệc tùng trước đây của anh, khi anh thường xuyên xuất hiện cùng những người bạn như Jack Ramsay (con trai của đầu bếp Gordon Ramsay) hay Anais Gallagher (con gái của thủ lĩnh Oasis, Noel Gallagher).

Mối bất hòa giữa Brooklyn và các em trai còn bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nicola và Kim Turnbull (24 tuổi), bạn gái cũ của Romeo. Theo The Sun, đội truyền thông của Nicola tung tin Kim Turnbull là lý do khiến Brooklyn và vợ không dự sinh nhật của David Beckham (do Kim và Brooklyn từng hẹn hò, trước khi cô trở thành người yêu của Romeo Beckham).

Dù Romeo và Kim đã chia tay, mối quan hệ giữa Brooklyn và các em trai vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Giữa lúc gia đình vướng nhiều bất hòa, David và Victoria tìm cách hàn gắn. David từng yêu cầu Brooklyn "chấm dứt mâu thuẫn" và Victoria cũng đã đăng tải những hình ảnh có Brooklyn trong các bài đăng trên mạng xã hội, động thái mong muốn đoàn tụ.