Trúc Nhân gây tranh luận

Đỗ Quyên
TPO - Bài viết trên Fanpage Nhàn Phi Cung với nội dung là loạt quy định gia nhập FC Trúc Nhân đang trở thành tâm điểm tranh luận, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử giữa nghệ sĩ và fan.

Tối 29/12, cộng đồng mạng xôn xao trước bài viết đăng tải trên Fanpage Nhàn Phi Cung - không gian được giới thiệu là nơi giao lưu dành cho người hâm mộ ca sĩ Trúc Nhân. Bài viết mang phong cách “cung đấu”, xưng “ta - các khanh” cùng loạt “nội quy tiến cung” nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời dấy lên nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Theo nội dung chia sẻ, Nhàn Phi Cung được lập ra nhằm tạo không gian chung cho người hâm mộ, đồng thời giúp khán giả “tiến gần hơn” đời sống của Trúc Nhân. Tuy nhiên, các quy định mang tính áp đặt cao, nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về nghệ sĩ và đội ngũ quản trị, cùng thông điệp “chỉ có tuân theo”.

truc-nhan.jpg
Trúc Nhân chưa lên tiếng về việc nội quy hoạt động Fanclub gây tranh cãi.

Bên cạnh việc yêu cầu người hâm mộ không đòi hỏi, không gây áp lực hay “mặc cả tình cảm”, Fanpage này còn tuyên bố không đăng tải các show diễn tiềm ẩn rủi ro, cấm kêu gọi bình chọn tốn phí và khẳng định mọi nội dung trong nhóm là thông tin nội bộ, không chia sẻ ra ngoài. Đáng chú ý, bài viết kết luận bằng việc cảnh báo đóng Fanclub vĩnh viễn nếu vi phạm bất kỳ nội quy nào.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết tạo nhiều luồng tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng ngôn từ sử dụng dễ tạo cảm giác người hâm mộ ở thế yếu, bị đặt vào vị trí phục tùng.

Những cụm từ như “cự họ là đang trực tiếp cự ta”, “tội này không thương lượng”, “hiểu?” hay “ngủ đi rồi sẽ có giấc mơ đó” bị cho là dễ gây phản cảm, nhất là trong bối cảnh văn hóa fandom đang hướng tới sự tôn trọng hai chiều giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Một ý kiến khác đặt vấn đề: “Fanclub vốn được lập ra để kết nối, chia sẻ tình cảm với nghệ sĩ. Khi ngôn ngữ sử dụng quá nặng tính quyền uy, ranh giới giữa cá tính và áp đặt rất mong manh”.

Ngược lại, không ít fan bênh vực cách thể hiện của Trúc Nhân, cho rằng đây là phong cách quen thuộc, mang tính hài hước, cường điệu nhằm tạo không khí riêng cho cộng đồng. Đặc biệt, quan điểm phản đối “tình cảm có điều kiện” được đánh giá là thông điệp rõ ràng nhằm hạn chế những đòi hỏi quá mức từng gây áp lực cho nghệ sĩ.

“Anh ấy nói rõ ngay từ đầu, không có tình cảm có điều kiện, không kêu gọi bình chọn mất phí, không up show nguy hiểm cho fan. Như vậy là tôn trọng khán giả chứ không phải áp đặt”, một ý kiến bình luận.

Một số fan cũng cho rằng FC là không gian riêng, tự nguyện tham gia. Ai không phù hợp có thể rời đi, đúng như cách Trúc Nhân viết: “Ai không muốn tiến cung thì tự trở về quê nhà, sống một cuộc đời an yên”.

Hiện, Trúc Nhân và ê-kíp chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, Fanpage Nhàn Phi Cung vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh, video của Trúc Nhân kèm những chia sẻ mang tính hài hước.

#Trúc Nhân #fanclub #nội quy #tranh luận #fan

